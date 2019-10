"Dolcetto o scherzetto?" con i 45 giri di Lux Interior e Poison Ivy

Halloween è vicina. Anzi, dietro l'angolo in agguato. E per aggiungere un po' di pepe a un festone megacommerciale come questo, non c'è niente di meglio di una raffica da 50 canzoni in tema horror.

Si tratta di una selezione (su doppio CD) di tracce tratte dall'immensa collezione di 45 giri d'epoca assemblata da Poison Ivy e Lux Interior (fondatori e, rispettivamente, chitarra e voce dei mai troppo compianti Cramps - scioltisi dopo la scomparsa di Lux). Sono tutte perle supervintage molto oscure, a volte rare e introvabili. I generi toccati? Decisamente vari ed eventuali... ma l'aura lo-fi e sporca che impregna tutte le incisioni regala a questa compilation un'omogeneità che va oltre a quella tematica.

Qui troviamo quindi pezzi blues, jazz, garage rock, rockabilly, frat rock, country, rhythm and blues, rock'n'roll... ma anche pop e bossa nova. Il tutto con condimento abbondatissimo di mummie, vampiri, lupi mannari, mostri di Frankenstein, rituali voodoo, fantasmi, streghe, cimiteri, cannibali, creature delle paludi, treni fantasma e sortilegi assortiti.

Dolcetto o scherzetto?

Tracklist:

DISC ONE

1. I’M THE WOLFMAN – Round Robin

2. THE MUMMY’S BRACELET – Lee Ross

3. ROCK N BONES – Elroy Dietzel And The Rhythm Bandits

4. VOODOO KISS – Don Sargent and The Buddies

5. THE ROCKIN’ GHOST – Archie Bleyer

6. BEWARE – Bill Buchanan

7. FRANKENSTEIN ROCK – Eddie Thomas

8. THAT CRAZY LITTLE HOUSE ON THE HILL – Gene La Marr And His Blue Flames

9. DEVILS RUN – Herb Kliebe & Bailey’s Nervous Kats

10. FUNGUS AMONG US – Hugh Barrett And The Victors

11. THE MONSTER – Bobby Please

12. GRAVEYARD BOOGIE – Buster Doss And His Arkansas Playboys

13. THE LIVING DEAD – Jim Burgett

14. MORGUS THE MAGNIFICENT – Morgus And The Three Ghouls

15. IT’S WITCHCRAFT – The Blue Echoes

16. MR. WEREWOLF – The Kac-Ties

17. IGOR’S PARTY – Tony’s Monstrosities

18. GHOST SATELLITE – Bob And Jerry

19. VOODOO – Cyril Diaz & His Orchestra

20. STROLLIN’ SPOOKS – Ken Nordine

21. THE CAVE [PART 1] – Gary ‘Spider’ Webb

22. DON’T MEET MR. FRANKENSTEIN – Carlos Casal Jr

23. SWAMP GIRL – Kay Martin

24. THE FANG – Nervous Norvus

25. GRAVEYARD ROCK / KING KONG – Tarantula Ghoul & Her Gravediggers

26. IGOR – John Zacherle

DISC TWO

1. SHE’S MY WITCH – Kip Tyler

2. HE’S A VAMPIRE – Archie King with the Al Lombardy Orchestra

3. DEVIL BLUES – Skip Manning

4. VOODOO – Red Callender Sextet

5. I PUT A SPELL ON YOU – Screamin’ Jay Hawkins

6. CANNIBAL STEW – Jerry & Mel

7. LULLABY OF THE DOOMED – Babs Gonzales

8. GRAVEYARD – Leroy Bowman And The Arrows

9. NIGHTMARE – Scottie Stuart

10. THE MUMMY – Bob McFadden And Dor

11. NIGHT FRIGHT – Rene Hall Orchestra

12. THE SHADOW KNOWS – The Coasters

13. THE CREEP – Bob Luman

14. DANIEL WEBSTER AND THE DEVIL – Big Daddy

15. YOU CAN GET HIM–FRANKENSTEIN – The Castle Kings

16. SWINGIN’ AT THE SÉANCE – The Deep River Boys

17. VOODOO DOLL – The Interiors

18. GHOST TRAIN – The Electro Tones

19. BO MEETS THE MONSTER – Bo Diddley

20. SCREAMIN’ BALL (AT DRACULA HALL) – The Duponts

21. THE SPOOK – The Tomko’s

22. MR GHOST GOES TO TOWN – The Five Jones Boys

23. THE CREEP – Three Suns

24. THE BLOB – The Five Blobs