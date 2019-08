"Live from the artists den", la foto dei Soundgarden a fine carriera

LIVE FROM THE ARTISTS DEN Soundgarden Universal (CDx2)

Ci voleva un disco dal vivo dei Soundgarden per liberarci per due ore e mezza del ricordo della morte di Chris Cornell e restituirci il cantante di buon umore, con un gran voglia di scherzare e di esserci, con la musica e col gruppo. Il doppio CD (o quadruplo LP) “Live from the Artists Den” racconta l’ultima delle tre date che la band di Seattle tenne il 15, 16 e 17 febbraio 2013 al Wiltern di Los Angeles, di fronte alle camere dell’omonimo show televisivo. Non sono i Soundgarden degli anni migliori, ma quelli un po’ invecchiati del tour di “King animal”. Se non conoscete già il gruppo, questa non è la migliore porta d’accesso al suo repertorio. Ma se avete fame della loro musica, questa è una fotografia di quel che erano a fine carriera.

Quando i Soundgarden suonarono al Wiltern, il loro ultimo (in tutti i sensi) album in studio “King animal” era stato pubblicato da appena tre mesi ed ecco che nella generosissima scaletta compaiono 9 pezzi tratti dal disco. Troppi, giacché non possono competere come scrittura e inventiva con i classici, ma se non altro sono suonati con convinzione e qualche passaggio interessante c’è. Oltre alla prima live assoluta di “Blind dogs”, canzone minore contenuta nella colonna sonora del film del 1995 “The basketball diaries” eseguita su richiesta del fotografo Ross Halfin, la scaletta offre una panoramica del repertorio del gruppo che appare appesantito dal tempo e francamente lontano dall’eccitante complessità, dal passo minaccioso, dalla potenza espressiva delle incisioni in studio – e tutto questo nonostante il bel finale di “My way”, l’attacco sonoro incessante di “Jesus Christ pose”, il riff da incubo di “Spoonman”, la sequenza di grandi pezzi in coda alla setlist.

Cornell è di buon umore. Lo show sarebbe andato in onda su PBS, network di televisive pubbliche nazionali sorretto dalle donazioni, e s’immedesima scherzosamente in un telespettatore pagante: “Stavo guardando un documentario sul presidente Van Buren e mi sono imbattuto in quella stronzata dei Soundgarden. Voglio indietro i soldi!”. Spiega poi che PBS sta per Public Bitch Session e fa urlare al pubblico “This is bullshit!” e “Fuck this shit!”. Quando canta, supportato dall’effettistica, Cornell cerca un compromesso fra le difficili esigenze espressive dei pezzi e i mezzi a sua disposizione, a 49 anni d’età, con vari problemi alle voce e oltre trent’anni di concerti alle spalle. A volte si fatica francamente ad ascoltarlo. Il canto penetrante e dall’ampia estensione di una volta si è trasformato in un grido rauco e strozzato, ma Cornell porta a casa la performance e può contare sull’affetto del pubblico e su un timbro entrato nella storia del rock recente.

Ci si ricorda della tragedia solo all’ultima canzone, quando durante l’esecuzione di “Slaves & bulldozers” Chris Cornell interpreta il tradizionale “In my time of dying”. Non è una scelta inusuale, in fondo il pezzo è entrato nei repertori di vari artisti che devono qualcosa al blues, da Bob Dylan ai Led Zeppelin. Provoca comunque un sussulto sentire il cantante intonare quello che, col senno di poi, può essere scambiato per un testamento: “Non piangete quando verrà la mia ora, voglio solo che riportiate a casa il mio corpo”. Nessuno quella sera poteva immaginare che proprio “Slaves & bulldozers” / “In my time of dying” sarebbe stata l’ultima canzone in assoluto suonata dai Soundgarden il 17 maggio 2017, a Detroit, poche ore prima della morte di Cornell.

TRACKLIST

Incessant Mace

My Wave

Been Away Too Long

Worse Dreams

Jesus Christ Pose

Flower

Taree

Spoonman

By Crooked Steps

Blind Dogs

Rowing

Non-State Actor

Drawing Flies

Hunted Down

Black Saturday

Bones of Birds

Blow Up The Outside World

Fell On Black Days

Burden In My Hand

A Thousand Days Before

Blood On The Valley Floor

Rusty Cage

New Damage

4th Of July

Outshined

Black Hole Sun

Ty Cobb

Slaves & Bulldozers

FeedBacchanal