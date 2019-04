Il “pop duro” o “soft punk” dei Rolling Blackouts Coastal Fever - in vinile

THERE'S A RIOT GOING ON Yo La Tengo Matador Records Limited (Vinile) Powered by

Questo quindicesimo lavoro in studio è uno dei dischi migliori dei leggendari Yo La Tengo. Se non fosse che questa band del New Jersey (i tre moschettieri Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNew) non ha mai sbagliato un colpo in quasi trent’anni di musica.

Trent’anni di linea dura e senza concessioni al successo. Che pure c’è stato, di critica e di pubblico, con quest’ultimo che – però – continua a essere sempre molto esclusivo e focalizzato.

There’s A Riot Going On è pura musica sperimentale, indie, mistica e brutale, focalizzata sui temi più attuali. Il gruppo lo presenta così: «Sono tempi bui, dentro di noi e giù nelle strade. È facile perdere il contatto con la realtà, volare via nella tempesta giorno dopo giorno. Confusione e ansia si insinuano nella nostra vita quotidiana fino a farti perdere la bussola. Ci sono momenti in cui servono gli inni, qualcosa che ti sollevi dalla crisi e che ti metta le ali ai piedi. E poi ci sono momenti in cui ciò che serve è un suono che ti avvolga e ti allenti i nodi che hai attorno al collo».

Lato A

You Are Here

Shades Of Blue

She May, She Might

Lato B

For You Too

Ashes

Polynesia #1

Dream Dream Away

Lato C

Shortwave

Above The Sound

Let’s Do It Wrong

What Chance Have I Got

Lato D

Esportes Casual

Forever

Out Of The Pool

Here You Are