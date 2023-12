Francesco Guccini e Ornella Vanoni, duetto su "Ma mi"

Dal prossimo 1 dicembre, solo in formato fisico, sarà disponibile una nuova raccolta di Francesco Guccini intitolata “Canzoni da intorto e da osteria”. La pubblicazione, con alcune novità, arriva per celebrare gli ultimi due album del cantautore, "Canzoni da intorto", uscito nel 2022 a distanza di dieci anni da “L’ultima Thule”, e "Canzoni da Osteria" dello scorso 10 novembre.

“Canzoni da intorto e da osteria” sarà disponibile in tre diversi formati e, oltre ai due album, includerà un vinile 45 giri contenente sul lato A il singolo “Ma mi” con Ornella Vanoni e sul Lato B “Bella ciao” con Tosca.

Celebre canzone popolare milanese, già incisa da Guccini in “Canzoni da intorto”, “Ma mi” viene riproposta nella raccolta di prossima uscita in una nuova versione interpretata dal musicista di Pavana con Ornella Vanoni, la quale già nel 1959 incise una prima propria versione della canzone scritta in dialetto da Giorgio Strehler e musicata da Fiorenzo Carpi portandola al successo.

Già scelta come traccia d’apertura di “Canzoni da osteria”, “Bella ciao” è inclusa nella nuova pubblicazione in una versione, cantata in italiano e in lingua farsi, che vede duettare Francesco Guccini e Tosca. L’interpretazione del solo Guccini è disponibile da ieri, 28 novembre, su tutte le piattaforme digitali.

Come riportato in un comunicato stampa, “Canzoni da intorto e da osteria” sarà disponibile nei seguenti formati:

SUPERBOX DELUXE LIMITED EDITION contenente una riproduzione di un disegno del ’65 di Francesco Guccini numerato e firmato dall’artista; un Vinile 33 giri bianco di “Canzoni da intorto” con incisione diretta dai mix; un Vinile 33 giri bianco “Canzoni da osteria” con incisione diretta dai mix e un Vinile 45 giri che presenta su Lato A “Ma mi” con Ornella Vanoni e su Lato B “Bella ciao” con Tosca. La Box contiene inoltre un libro con il racconto integrale del progetto di Francesco Guccini e la raccolta completa dei testi delle canzoni con traduzioni e traslitterazioni, oltre ai due album in formato CD e QR code per il download dei brani.

LIBRO + DUE ALBUM IN CD con il racconto integrale del progetto “Canzoni da intorto e da osteria” di Francesco Guccini e la raccolta completa dei testi delle canzoni con traduzioni e traslitterazioni, oltre ai due album in formato cd e QR code per il download dei brani.

LIBRO dedicato a chi ha già acquistato i due album singolarmente, con il racconto integrale del progetto “Canzoni da intorto e da osteria” di Francesco Guccini e la raccolta completa dei testi delle canzoni con traduzioni e traslitterazioni e QR code per il download dei brani.

Ecco la copertina di “Canzoni da intorto e da osteria”: