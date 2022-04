Zen Circus e Motta insieme in un brano da dodici minuti

Vent’anni di amicizia, una canzone da dodici minuti. “Caro fottutissimo amico”, in uscita il 13 aprile, è un episodio speciale che vede per la prima volta collaborare in un brano gli Zen Circus e Motta, legati da un rapporto fraterno fraterna e da mille avventure e strade condivise. Un tempo lunghissimo che, però, ancora non li aveva visti realizzare una canzone insieme, dalla scrittura alla produzione, interamente affrontata a più mani. Eccolo finalmente messo in musica questo manifesto di amicizia, di stima, di affetto ed emozioni, snocciolato in dodici minuti in cui la ricchezza dei suoni e la delicatezza delle parole provano a racchiudere una vita di esperienze e sogni condivisi. Un percorso che li ha portati a condividere dall’asfalto delle strade dei primi concerti a palchi prestigiosi come quello del Festival di Sanremo in cui si ritrovarono insieme nel 2019. Il brano cambia pelle, ma mai il cuore: anche nella lunga coda strumentale e musicale finale, un rito catartico, si sente ancora la vibrazione calda della parola.

“Nei dodici minuti di 'Caro fottutissimo amico' abbiamo provato a concentrare i venti anni di fratellanza che legano gli Zen a Francesco (Motta, ndr) e viceversa – raccontano gli Zen - in tutti questi anni abbiamo collaborato certo, ma non avevamo mai pubblicato una canzone scritta, arrangiata, diretta, prodotta e cantata a quattro mani come fossimo una sola entità. Lo abbiamo fantasticato spesso, ci siamo presi il nostro tempo ed ora è il momento giusto”. Con oltre 20 anni di attività alle spalle, The Zen Circus non smettono di rinnovarsi, aggiungendo sempre nuove esperienze alla loro lunga discografia. È datato 2020 il loro ultimo album di inediti “L’Ultima Casa Accogliente”, ennesimo capitolo di una carriera che conta 11 album, un romanzo "anti-biografico" edito da Mondadori, una importante partecipazione in gara tra i big al Festival di Sanremo nel 2019 e migliaia di concerti, con i quali gli Zen Circus continuano ad ampliare e nutrire il pubblico transgenerazionale che segue da sempre i loro live.