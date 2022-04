Power Hits: il pop made in Sanremo conquista le classifiche

Quest’anno a Sanremo non ci ha messo piede, ma l’Ariston ha dato un booster alla sua carriera: dopo “Andromeda” – era il 2020 – la carriera di Elodie non è stata più la stessa, in senso positivo si intende.

Tornata sul palco della kermesse lo scorso anno come ospite della seconda serata, stregando gli spettatori con un medley – curato da Dardust – de “Il battito animale”, “Vogue”, “E la luna bussò”, “Fotoromanza”, “Could you be loved”, “Rumore”, “Crazy in love”, “Guaranà”, “Margarita”, “Andromeda” e “Soldi”, la 31enne cantante romana si è messa poi al lavoro sul suo nuovo album di inediti, attesissimo: dopo “Vertigine”, pubblicata alla fine dello scorso anno, è arrivato ora il nuovo singolo “Bagno a mezzanotte”, che conquista la playlist “Power Hit”, dedicata alle hit al numero uno (nel caso di Elodie, le radio: la sua canzone anche questa settimana è la più trasmessa dai network in Italia). Entrambe le canzoni portano (anche) la firma di .Elisa, che quest’anno all’Ariston ci ha rimesso piede dopo ventuno anni dalla vittoria con “Luce”, classificandosi seconda con la sua “O forse sei tu”.

Il progetto discografico al quale Elodie sta lavorando si avvalse della collaborazione di alcuni degli esponenti più apprezzati del panorama musicale attuale: oltre a Elisa ci sono anche Mahmood, Marracash (al quale la cantante è stata sentimentalmente legata), Dardust, Davide “Tropico” Petrella, Federica Abbate e Marz. Negli ultimi anni la popstar, lanciata nel 2016 da “Amici” (si classificò seconda), ha affermato e consolidato la propria figura di artista completa, capace di fare entertainment non solo attraverso la musica. Molti sono stati i risultati importanti raggiungi finora: nel 2020 il suo “This is Elodie”, l’album di “Andromeda” che raccoglieva anche hit come “Margarita”, “Nero Bali” e “Pensare male”, certificato Disco di platino, è stato il disco di un’artista femminile più venduto in Italia ed Elodie è stata l’artista femminile più ascoltata su Spotify. La sua produzione musicale ha superato 850 mila copie vendute tra singoli e album, 600 milioni di stream e 320 milioni di visualizzazioni.

Non è più un progetto, ma già realtà: il nuovo album di Sangiovanni, “Cadere volare”, è ufficialmente fuori.

Il disco è stato anticipato da “Farfalle”, presentata dal 19enne cantautore vicentino in gara all’ultimo Festival di Sanremo e da “Cielo dammi la luna”: “La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza”, dice dei dodici pezzi contenuti nel disco, che vanno da “Cortocircuito” a “Parolacce”, Sangiovanni, vincitore del circuito canto dell’ultima edizione di “Amici”, nonché campione delle classifiche nel corso del 2021 con il suo eponimo Ep d’esordio e con la hit “Malibu”. “Ho capito che la mia forza sta nella leggerezza con cui comunico la fragilità. Io sono questo: alti e bassi, giorni alterni, cadere volare”, prosegue il cantautore, vero nome Giovanni Pietro Damian, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta.

Per una popstar come Sangiovanni, c’è un anti-fenomeno come Tananai. Ultimo classificato al Festival di Sanremo 2022 con la sua “Sesso occasionale”, che però poi si è riscattata nelle classifiche, conquistando pure un Disco d’oro, il cantautore milanese si è preso una rivincita dopo la kermesse puntando tutto su simpatia e autoironia. La corsa al biglietto per le date nei club della sua tournée primaverile ha portato a svariati sold out e spinto gli organizzatori a raddoppiare alcuni appuntamenti. Come se non bastasse, a sorpresa Tananai si è ritrovato al primo posto della classifica quotidiana dei brani più ascoltati su Spotify in Italia, superando pure Mahmood e Blanco e la loro “Brividi”, con la quale il duo ha vinto il Festival di Sanremo 2022. Con “Sesso occasionale”? No. Con “Baby Goodamn”, una canzone uscita l’anno scorso ma scoperta dal pubblico, grazie alla spinta di TikTok, solamente dopo la partecipazione di Tananai alla kermesse. Doppia sorpresa: il singolo è stato certificato Disco d’oro.