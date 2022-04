I Backstreet Boys tornano in concerto in Italia

A distanza di tre anni dall’ultimo passaggio in Italia in occasione della tournée mondiale "DNA World Tour”, i Backstreet Boys hanno annunciato il loro ritorno in concerto nel nostro Paese. La nuova serie di show della boy band statunitense tornerà infatti a fare tappa in Europa e nel Regno Unito il prossimo autunno, con un’unica tappa nella Penisola in programma per sabato 22 ottobre 2022 all’Unipol Arena di Bologna.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10 di giovedì 7 aprile 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti, invece, aprirà dalle ore 10 di venerdì 8 aprile 2022 su TicketOne, Ticketmaster, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Prima di approdare nel Vecchio Continente, il “DNA World Tour 2022” partirà da Las Vegas questo fine settimana con quattro spettacoli che vedranno il gruppo statunitense formato da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson tornare a esibirsi dopo la lunga lontananza dai palchi imposta dalla pandemia.

I Backstreet Boys hanno scelto di destinare una parte del ricavato della loro nuova tournée mondiale a UNHCR, l'agenzia ONU di protezione dei rifugiati, in soccorso ai rifugiati costretti ad abbandonare le loro case in Ucraina a causa della guerra in corso.

La band, inoltre, ha reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale il primo episodio della nuova docu-serie “Making of the DNA Tour”, che offre ai fan la possibilità di sbirciare in anteprima la preparazione e il backstage dei suoi prossimi concerti.