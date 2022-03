Fedez, la malattia e il messaggio di Mark Hoppus dei Blink-182

"Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)": con questo parole la settimana scorsa Fedez aveva informato i fan su Instagram di essersi dovuto sottoporre a un'operazione. Dopo l’intervento e il ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano, il rapper oggi ha finalmente lasciato la struttura e sui social ha pubblicato un messaggio di ringraziamenti, in cui ha anche scritto: “Si torna a casa, si torna a vivere”.

Sempre su Instagram, attraverso una storia, Fedez ha poi fatto sapere di uno scambio di messaggi avvenuto con Mark Hoppus dei Blink-182 prima dell’operazione. Al cantante e bassista statunitense della band pop punk californiana, che lo scorso settembre comunicava di aver sconfitto il cancro dopo una serie di cure per via di un linfoma diffuso a grandi cellule B al quarto stadio, la voce di “Paranoia airlines” ha inizialmente inviato la foto di una copia in vinile autografata di “Enema of the state” e ha scritto: “Domani mi dovrò sottoporre a un’intervento per rimuovere un piccolo cancro al pancreas. Questo è il mio portafortuna”. La risposta di Hoppus non si è fatta attendere: “Buona fortuna! Spero che andrà tutto bene. Ti mando il mio affetto”, si legge nel messaggio del sodale di Travis Barker.

Nel 2017 Fedez aveva condiviso sui social una foto che lo ritraeva in compagnia proprio di Mark Hoppus, definito “il suo idolo” e incontrato per caso in un ristorante a Los Angeles.