Germo67, il talento su cui ha messo gli occhi Thaurus

In bilico tra pop autorale e musica urban, Germo67 cattura immediatamente l'attenzione degli ascoltatori grazie alla freschezza del suo approccio e alla ricchezza del suo sound. Dopo essersi fatto notare nell'edizione 2020 del prestigioso concorso per cantautori “Genova per Voi”, da cui sono usciti nomi del calibro di Federica Abbate, Willie Peyote e Alessandro La Cava, ora il giovane artista è pronto a cominciare il suo percorso nella squadra di Thaurus con il singolo “Cose mie”, coprodotto da Mad Fingers, Daves the Kid e Adam 11. Thaurus è una label e un’azienda di booking e management che raccoglie artisti come Rkomi, Gué, Sfera Ebbasta e molti altri. Il nuovo brano, che fa della sua semplicità la sua grande forza, è nato un anno fa e ha attraversato diverse versioni prima di arrivare alla sua veste definitiva.

Classe 1999, nato e cresciuto nell'hinterland milanese, nello specifico Rho, Germo67, all'anagrafe Stefano Santoro, ha cominciato a muovere i suoi primi passi nella musica a 15 anni, quando frequentava il liceo artistico. Tra le sue influenze cita in particolare il rap italiano, l'indie pop e la musica francese e africana. “Sin da subito ho capito che la musica avrebbe fatto parte della mia vita – ha raccontato il giovane a Rockol – ho quattro sorelle e un fratello, tutti suonano. Anche mio padre, lui suona la chitarra. Ho preso diverse lezioni: chitarra classica, batteria poi basso. Non ho mai sviluppato del tutto la pratica di uno strumento, ma questa infarinatura generale mi è servita molto. Poi è arrivata la passione per il canto e per la musica rap. Rancore, Mezzosangue, Claver Gold sono stati fra i miei punti di riferimento. Con alcuni amici ho iniziato a scrivere le prime canzoni. Ho continuato il mio percorso individuale fino a conoscere Andrea Della Valle, ragazzo che mi aiuta e che mi ha aperto un mondo. Ho incominciato, infatti, a scrivere come autore per alcune ragazze, dando sempre più importanza alle parole. Questo mi ha permesso di capire tanti e diversi aspetti legati alla realizzazione di una canzone”.