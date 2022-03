Il ritorno di Lous And The Yakuza, che unisce realtà e fantasia

Su un pop feroce in cui, tra sonorità elettroniche e un sound dalle molteplici identità, scorre il sangue dell’hip hop contemporaneo francese si costruisce il nuovo singolo di Marie-Pierra Kakoma, in arte Lous and the Yakuza. Il brano, intitolato “Kisé”, segna il ritorno discografico dell’artista belga di origine congolese a quasi due anni di distanza dal suo album di debutto “Gore” e dopo una serie di collaborazioni come - per esempio - il pezzo “Je ne sais pas” con Sfera Ebbasta dello scorso anno.

Come un’anima antica nel corpo di una giovane donna in lotta contro il mondo, forte delle avversità affrontate fin dall’infanzia e con la tenacia di chi non si è mai lasciata abbattere dal destino, con la sua nuova canzone la 25enne musicista dà prova ancora una volta del talento che l’ha fatta diventare una delle giovani stelle della musica urban. Attraverso melodie ballabili e l’unione di pop, soul e rap internazionale, la voce di Lous And The Yakuza arriva in modo evocativo a colorare l’insieme di emozioni del brano, prodotto da El Guincho - già dietro “Gore” e l’esplosione della catalana Rosalía - e Mems.

Stando a quanto raccontato dalla stessa Marie-Pierra Kakoma a margine di un’intervista rilasciata al magazine francese “Madame Figaro”, “Kisé” è “una storia d'amore, la storia di una forte amicizia tra due donne legate nel bene e nel male”. La cantautrice - che nel 2019 ha saputo attirare l’attenzione di pubblico e critica con la travolgente “Dilemme” - ha aggiunto:

“Per esprimere gli interrogativi di questo rapporto molto intenso, ho cercato suoni puri, vivaci, crudi e ritmi veloci. Le mie ispirazioni vocali rimangono le stesse: Whitney Houston, Celine Dion e il soul. La voce maschile che sentiamo nei cori è quella di El Guincho, che è molto bravo a incorporare campioni di afrobeat, dub, tropicália e rock’n’roll”.

Senza tradire la passione di Lous And The Yakuza per i manga, il singolo “Kisé” è accompagnato da una copertina e da un video in cui si ritrovano elementi dei fumetti della tradizione giapponese. Il filmato, ispirato - come spiegato dall’artista sui social - al maestro dell’anime Satoshi Kon e diretto da Wendy Morgan, unisce realtà e fantasia per dare vita a diversi mondi, luoghi che sembrano non appartenersi ma in cui si sperimentano connessioni euforiche.

“Kisé” arriva come prima anticipazione della prossima prova sulla lunga distanza della cantautrice, in uscita il prossimo autunno. In attesa della pubblicazione del disco prevista per settembre/ottobre, il singolo sarà seguito nel corso dei prossimi mesi da altri due nuovi brani di Lous And The Yakuza, che da maggio sarà impegnata in tour in Europa.