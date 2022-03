UK, megaevento per l’Ucraina con Ed Sheeran, Camila Cabello e...

Esattamente tra una settimana, il prossimo 29 marzo, si terrà alla Resorts World Arena di Birmingham un grande evento benefico di musica dal vivo in favore della popolazione ucraina, colpita dall’invasione militare messa in atto dall’esercito russo da ormai un mese a questa parte. Allo show, che sarà trasmesso dai network televisivi ITV e STV, sono state confermate le presenze di Ed Sheeran, Camila Cabello, Emeli Sandé, Gregory Porter e Snow Patrol: nei prossimi giorni verranno annunciati i nomi che andranno ad arricchire il cast della serata.

Tutti i proventi del concerto - riferisce il Guardian - saranno devoluti al Disasters Emergency Committee, ente britannico che coordina le attività di organizzazione benefiche le divisioni britanniche di Croce Rossa, Save the Children e Oxfam al quale sarà affidato il compito di far pervenire alla popolazione ucraina generi di conforto, assistenza medica e protezione, tanto sul territorio direttamente interessato dal conflitto quanto nei paesi confinanti, che stanno assorbendo il maggior numero di rifugiati. Le donazioni potranno essere effettuate durante la serata secondo le modalità che verranno indicate durante la diretta: ITV ha fatto sapere che devolverà alla causa tutti gli introiti pubblicitari che saranno generati dagli spot trasmessi durante il programma, quantificati in 3 milioni di sterline.

“Quello che sta passando il popolo ucraino mi spezza il cuore”, ha fatto sapere Cabello: “I rifugiati dall'Ucraina si stanno sommando a milioni di altri sfollati in tutto il mondo, e abbiamo tutti una responsabilità”.

“Canterò per cercare di aiutare ogni essere umano costretto a fuggire dalla propria casa e in solidarietà con quanti stiano subendo discriminazioni razziali anche durante questa crisi umanitaria”, ha aggiunto Sandé: “A nessuno dovrebbe essere negato l'accesso ai soccorsi, agli aiuti e al diritto di attraversare il confine per mettersi in salvo, e sono lieta di avere la possibilità di sostenere l'appello del Disasters Emergency Committee per aiutare tutte le persone la cui vita è stata colpita dal conflitto”.

L’evento, della durata di due ore, sarà trasmesso anche dalle piattaforme digitali globali Heart e Capitol, che forniranno anche la copertura del backstage: nel corso della serata, oltre alle performance musicali, saranno presentati anche cortometraggi e servizi a testimonianza della gravissima crisi generata dall’aggressione militare perpetrata dalla Federazione Russa ai danni del governo di Kiev.