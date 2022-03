Amici 2022: parte il serale, le anticipazioni sulla prima puntata

Riparte la ricerca della nuova popstar della musica italiana.

Dopo Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Irama, Gaia, per citare alcune delle stelle del pop tricolore di questi anni, quest'anno chi solleverà la coppa tra i ragazzi arrivati al serale di Amici 2022 (ammesso che a vincere sia un cantante - l'anno scorso trionfò la ballerina Giulia Stabile, mentre Sangiovanni dovette accontentarsi del secondo posto, salvo poi conquistare le classifiche con il suo eponimo album d'esordio e il tormentone "Malibu")? La prima puntata andrà in onda domani sera in prima serata su Canale 5, quando Maria De Filippi riaprirà le porte dello studio di via Tiburtina a Roma che ospita il talent show (la puntata è stata già registrata negli scorsi giorni). Ecco tutto quello che c'è da sapere sui concorrenti (divisi tra cantanti e ballerini), giudici, ospiti e meccanismo.

I concorrenti

Sono 18 in tutto i ragazzi che sono riusciti a conquistare una maglia per partecipare al serale, divisi in tre squadre ciascuna capitanata da due professori della "scuola" di Maria De Filippi. Per la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano gareggiano il cantautore Calma (vero nome Marco Barbieri), la ballerina Carola Puddu, il cantautore Gio Montana (vero nome Giovanni Niro), il cantautore LDA (vero nome Luca D'Alessio), il ballerino Leonardo Lini, il cantautore Leonardo Strangis, il ballerino Michele Esposito. Per la squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro gareggiano la cantautrice Aisha Maryam Samb, il cantautore Alex (Alessandro Rina), il ballerino Christian Stefanelli, il ballerino Nunzio Stancampiano, la ballerina Serena Carella e la cantautrice Sissi (vero nome Silvia Cesana). Infine, per la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini gareggiano il cantautore Albe (Alberto La Malfa), il rapper Crytical (vero nome Francesco Paone), i ballerini Dario Schirone, John Erik De La Cruz e Alice Del Frate.

Il meccanismo della gara

La prima puntata è suddivisa in tre partite, al meglio dei 3 punti.

Al termine della prima partita i professori, i ragazzi, o entrambe le parti costituenti la squadra vincente faranno tre nomi tra i concorrenti della squadra perdente che vanno dunque a sfidarsi in un ballottaggio con eliminazione diretta (così fino alla terza puntata, mentre l'eliminazione sarà provvisoria dalla quarta puntata). Al termine della seconda partita i tre concorrenti, nominati, a rischio eliminazione, si sfideranno tra loro per decretare l’eliminato provvisorio. La stessa cosa avverrà anche per la terza partita. Al termine della puntata gli eliminati provvisori si sfideranno in un ultimo ballottaggio per decretare l’eliminazione definitiva di un concorrente. A giudicare le sfide e i ballottaggi sarà esclusivamente la giuria.

La giuria e il direttore artistico

Confermata la giuria della scorsa edizione: sulle poltrone dello studio del talent show tornano a sedersi Stash (il frontman dei Kolors, la band che vinse "Amici" nel 2015), il ballerino Stefano De Martino (lanciato anche lui da "Amici", nel 2010) e Emanuele Filiberto di Savoia. Il direttore artistico del serale di Amici 2022 è invece il coreografo e ballerino francese Stephane Jarny.

Gli ospiti

Ospiti della prima puntata saranno Elisa, in passato nel cast di "Amici" (fu direttrice artistica del serale nel 2015, nel 2016 e nel 2017), seconda classificata all'ultimo Festival di Sanremo con la sua "O forse sei tu", e Nino Frassica.

L'eliminato

Il nome del primo eliminato è già noto, dal momento che la puntata è stata già registrata e gli spoiler di alcuni degli spettatori presenti in studio sono stati già pubblicati in rete e sui social: a lasciare lo studio del talent al termine della prima puntata è stata la ballerina Alice Del Frate. Ma gli eliminati in realtà sarebbero due: al termine della puntata il cantante Gio Montana e il ballerino Christian Stefanelli sono finiti a un ballottaggio a eliminazione diretta, il cui esito sarà svelato proprio durante la puntata di domani sera.