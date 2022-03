I Cypress Hill e quella storica collaborazione con i Pearl Jam

I Cypress Hill sono un gruppo leggendario nel mondo hip hop. Non solo per quello che hanno rappresentato nel panorama rap americano e mondiale a partire dagli anni ’90, ma anche per la grande capacità di contaminazione, soprattutto con il rock, che hanno dimostrato nel corso della loro carriera. B-Real, frontman della band, in una recente intervista al The Guardian ha raccontato: “Prima di sapere cosa fosse l'hip-hop, ho ascoltato rock, metal, punk, reggae e old soul. Adoravo i Black Sabbath. A quei tempi, i ragazzi rock sentivano che l'hip-hop prendeva in prestito cose dagli altri per fare successo, ma noi a un certo punto, fondato il gruppo, ci siamo comportati come una band punk: ‘Se ti piacciamo, fantastico. Se non è così, vaffanculo’”. I Cypress Hill hanno contribuito a forgiare un certo suono hip hop che ha generato adepti in tutto il mondo, anche in Italia: per Salmo e la sua Machete crew, per esempio, sono da sempre un faro. Soprattutto per l’attitudine, le barre potenti e la forza di suono massiccio.

I Cypress Hill hanno sempre avuto confini ampi, abbracciando anche il crossover: hanno rifatto la canzone “Paradise City” dei Guns N' Roses insieme a Fergie in stile pop nell'omonimo album di Slash e vantano anche una preziosa collaborazione con i Pearl Jam. Il brano in questione è “Real Thing” e fa parte della colonna sonora del film del 1993 “La notte del giudizio”, diretto da Stephen Hopkins. Il gruppo in questi giorni è impegnato nella promozione di un nuovo disco: dopo l'acclamato album "Elephants On Acid" del 2018, i Cypress Hill hanno annunciato il loro decimo album in studio “Back In Black”, prodotto da Black Milk e in uscita il 18 marzo. L'album segna il traguardo dei trent’anni di carriera della band: "Questo album è un ritorno alle nostre radici - ha affermato Sen Dog. “Eravamo orgogliosi già ai tempi dell’esordio e abbiamo affrontato tutto con tenacia”. Fra i singoli di accompagnamento c’è anche "Bye Bye”: una traccia oscura e percussiva, in cui i Cypress Hill spiazzano l'ascoltatore aggiungendo al mix il rapper emergente originario del Michigan Dizzy Wright, che regala una strofa evocativa.

Sulla traccia B-Real ha sottolineato: “Penso che con questa canzone si racconti bene la politica di oggi. Veniamo cullati in questo mondo onirico. I politici cercano di farci addormentare e mentre siamo in questo stato di sonno e di inconsapevolezza fanno quello che vogliono.”. Dopo la pubblicazione dei singoli, "Champion Sound", incluso nella colonna sonora di R.B.I. Baseball '21, l'ottavo capitolo della serie di giochi RBI sviluppato dalla Major League Baseball, e "Open Ya Mind", la canzone "Bye Bye" continua a esaltare la vincente dinamica a doppia voce dello storico gruppo nominato ai Grammy, portandola a nuovi livelli.