Kim Thayil, non sono i Nirvana la band archetipo del grunge ma...

Il movimento musicale di alternative rock nato nel nord ovest degli Stati Uniti e passato alla storia con il nome di grunge si è messo alle spalle oltre trenta anni. Una distanza che permette di avere una visione dei fatti non alterata dall'emozione e dall'entusiasmo del momento. A tornare a parlare di grunge nei giorni scorsi è stato un musicista che ne ha tutti i titoli, il chitarrista dei Soundgarden Kim Thayil.

Il 61enne musicista di Seattle ne ha discusso con Joann Butler di LifeMinute Tv e durante la sua conversazione ha indicato quale essere, a suo parere, l'archetipo della band grunge. Forse vi sorprenderà, o forse no, ma per Kim non sono i Nirvana.

Nella stramaggioranza dei casi se doveste chiedere a qualcuno di citare il nome delle band simbolo del movimento grunge vi sarebbe risposto Nirvana Soundgarden oppure Alice in Chains ma quei gruppi erano solo la parte visibile di un iceberg che sotto il pelo dell'acqua, a Seattle, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, era composto da tantissimi altri ragazzi che contribuirono a formare quel genere di suono. Fino a quando, nel 1991, quando i tempi furono maturi, i Nirvana pubblicarono “Nevermind” ( leggi qui la recensione ), il disco che portò il grunge in vetta alle classifiche di vendita e sulle prime pagine dei giornali.Thayil al microfono della Butler fa un discorso più generale: "Il grunge era questa generica etichetta riferita alle band di Seattle, ma includeva anche band come gli Smashing Pumpkins e gli Stone Temple Pilots che erano molto coinvolti nel grunge e stavano a Los Angeles e i Pumpkins erano a Chicago. C'è sicuramente un'estetica culturale che abbiamo condiviso con tutte quelle band. Penso che i Nirvana potrebbero incarnare l'identità musicale del grunge, forse, però, direi che la band che incarna al meglio il grunge sono i Mudhoney, il suono dei Mudhoney, il loro stile e il loro atteggiamento. Cioè, sono l'archetipo della band grunge". Mudhoney si formarono a Seattle nel 1988 ed erano composti dagli ex Green River Mark Arm (voce) e Steve Turner (chitarra) oltre all'ex Melvins Matt Lukin (basso) e a Dan Peters (batteria). Nello stesso 1988 il gruppo pubblicò l'EP “Superfuzz Bigmuff”, mentre il primo album, “Mudhoney”, uscì nel 1989. L'ultimo disco della band, “Digital garbage” ( leggi qui la recensione ), è stato pubblicato nel 2018. I Mudhoney furono una delle prime band a lavorare con la Sub Pop Records, insieme a Nirvana e Soundgarden, anche se questi ultimi passarono alla SST Records poco dopo l'uscita del loro primo singolo "Hunted Down".