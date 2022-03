I Prodigy tornano a fare concerti senza Keith Flint

A pochi giorni dal terzo anniversario della scomparsa di Keith Flint, avvenuta il 4 marzo del 2019, i Prodigy hanno annunciato quelle che saranno le prime date dal vivo dopo la morte del proprio frontman: la formazione, oggi guidata dagli unici due elementi originali, Liam Howlett e Maxim Reality, celebrerà il venticinquesimo anniversario della pubblicazione di “The Fat of the Land”, la terza - e più popolare - fatica sulla lunga distanza consegnata agli annali dalla formazione di Braintree, con una serie di appuntamenti che sarà inaugurata il prossimo 8 luglio da Sheffield e che proseguirà alla volta di Liverpool, Leeds, Birmingham, Newcastle e Manchester, per chiudersi con una residency di tre serate alla O2 Academy di Brixton, a Londra, il 21, 22 e 23 dello stesso mese.

“Non vediamo l'ora di tornare sul palco e suonare di nuovo i nostri brani dal vivo”, hanno fatto sapere i Prodigy per mezzo di un messaggio postato sui propri canali social ufficiali: “Il venticinquesimo anniversario di ‘The Fat of the Land’ ci è sembrato il momento giusto per fare questo passo. Suoneremo canzoni da tutti i nostri album e, forse, vi faremo ascoltare qualcosa che non avete mai sentito prima. Lo facciamo per Flint… E ora in pista, cazzo”.

Al momento non è chiaro come il gruppo abbia intenzione di colmare, durante le esibizioni, il vuoto lasciato dal frontman - se con un nuovo elemento aggiunto o con basi pre-registrate. Riguardo l’accenno al nuovo materiale, il gruppo lo scorso anno aveva parlato di “nuove session di studio”, postando anche sui social una brevissima anticipazione del nuovo materiale, senza però specificare alcuna intenzione in merito alla pubblicazione dello stesso.

L’ultima apparizione sui palchi dei Prodigy risale al 5 febbraio del 2019 ad Ackland, in Nuova Zelanda, appena un mese prima della tragica scomparsa di Flint: l’evento si tenne alla locale Trusts Arena come data finale del tour in supporto all’album del 2018 “No Tourists”.