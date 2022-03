Keith Flint, l’omaggio dei Prodigy a tre anni dalla morte

A tre anni dalla scomparsa, i Prodigy hanno voluto rendere omaggio a Keith Flint, il frontman della band di “Firestarter” morto il 4 marzo del 2019 nella sua casa di Great Dunmow, nell’Essex.

“Ormai sono passati tre anni”, ha scritto - ricalcando di fatto il messaggio postato lo scorso anno e l'anno precedente - sui canali social della band Liam Howlett, insieme a Maxim Reality custode dell’eredità della formazione: “Ci manchi tutti i giorni, fratello, ma ti sentiamo sempre intorno a noi. Il tuo fuoco non si spegnerà mai”.

Flint fu trovato senza vita nella mattina del 4 marzo del 2019 nella sua casa di North End, una frazione di Great Waltham, all’età di 49 anni. L’inchiesta avviata dalle autorità locali per stabilire le ragioni del decesso non arrivarono a una conclusione chiara: benché, in un primo momento, quello del cantante di “Breathe” fosse stato catalogato come un tragico gesto estremo, gli esami autoptici condotti sulle spoglie dell’artista rivelarono, nelle ore precedenti il tragico gesto, tracce di assunzione di alcol e stupefacenti.

“Non sapremo mai cosa stava succedendo nella sua mente quel giorno”, commento Caroline Beasley-Murray, medico legale incaricato di indagare sull’accaduto: “Ho considerato l’ipotesi del suicidio. Per confermarla, avrei dovuto avere le prove che il signor Flint avesse formulato un'idea del genere, intraprendendo un'azione deliberata conscio che avrebbe portato alla sua morte. Considerate le circostanze, non trovo che ci siano prove sufficienti per avvalorare questa ipotesi”.