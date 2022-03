Quando Amy Winehouse si esibì con i Rolling Stones nel 2007

È il 10 giugno 2007 e la tournée dei Rolling Stones a supporto del loro album “A bigger bang”, originariamente pubblicato nel settembre del 2005, fa tappa a Newport, in Inghilterra. Mentre sta facendo il suo ingresso sui mercati il box set “The biggest bang” su alcuni show del tour, in cui la band britannica è impegnata da ormai due anni e che è in procinto di concludere il successivo mese di agosto, Mick Jagger e soci sono infatti attesi sul palco del festival dell'Isola di Wight per chiudere la sesta edizione della storica manifestazione rinata nel 2002 e in programma al Seaclose Park.

Come se un concerto dei Rolling Stones non fosse già di per sé un evento indimenticabile per un qualsiasi fan del gruppo, durante la sua performance da headliner all’ultima giornata di festival la formazione di "Sympathy for the devil” decide di superarsi nelle sorprese per regalare un momento ancora oggi memorabile. Oltre a non deludere le aspettative del pubblico proponendo una scaletta con alcuni dei loro più grandi successi e qualche loro immancabile cover, a un certo punto del live sull'Isola di Wight, Jagger e compagni sorprendono tutti e con loro, senza preavviso, sale sul palco una delle cantanti più cercate - e, purtroppo, anche più chiacchierate per via dei suoi problemi personali - del momento: Amy Winehouse.

Dopo aver dato il via al loro set con “Start me up” e aver anche eseguito con Paolo Nutini una versione live di "Love in vain" di Robert Johnson - di cui, tra le altre cose, la storica formazione inglese incluse una propria reintepretazione già nell'album “Let it bleed” del 1969 - gli Stones propongono al pubblico la cover di “Ain't too proud to beg” dei Temptations, una delle band di punta della Motown dell'età dell’oro.

Durante l’esecuzione del brano, già reinciso dal gruppo per il suo disco “It's only rock 'n roll” del 1974, Mick Jagger sta finendo di cantare il primo ritornello quando la cantante di “Rehab”, tra l’incredulità del pubblico che si lancia in un applauso solo dopo aver realizzato cosa sta accadendo, fa il suo ingresso in scena per interpretare la seconda strofa del brano e lanciarsi quindi in un duetto con i Rolling Stones. Di fronte alla sfida di stare al passo con l’energia di uno scatenato Jagger, sul palco del festival dell'Isola di Wight Amy Winehouse, forte del successo del suo secondo album “Back to black” uscito nell’ottobre del 2006 e prossima a vincere cinque premi su sei nomination ai Grammy Awards 2008, regala una performance sbalorditiva dimostrando ancora una volta di essere una delle cantanti più talentuose al mondo.

Ancora oggi, a distanza di oltre dieci anni dalla scomparsa della cantante - esortata persino dallo stesso Keith Richards a smettere con la droga - avvenuta il 23 luglio 2011, è impossibile non riconoscere il talento di Amy e, anche solo riguardando quella collaborazione live con gli Stones - testimoniata nel video riportato di seguito dal minuto 11:49 , è difficile non sentirne la mancanza.

Ecco la scaletta del concerto dei Rolling Stones del 10 giugno 2007 al festival dell'Isola di Wight: