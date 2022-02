Il ritorno dei Nothing But Thieves, a tutta velocità

Il ritorno dei Nothing But Thieves è all'insegna della velocità, nonostante il titolo del nuovo singolo della band capitanata dal cantante Conor Mason - che questa settimana conquista la copertina di "I Wanna Rock", la playlist che raccoglie le uscite più importanti del genere e che fotografa la generazione rock contemporanea, guardando con rispetto ai grandi del passato mentre cerca le voci e i protagonisti di oggi - si intitoli "Life's coming in slow". La canzone arriva dopo il successo travolgente dell'ultimo album "Moral panic" e dell'Ep "Moral panic II" e fa parte di "Find your line", la colonna sonora ufficiale dell'attesissimo e pluripremiato videogioco "Gran Turismo 7", in uscita il 5 marzo per Columbia Records/Sony Interactive Entertainment.

Gli ultimi anni per i Nothing But Thieves sono stati ricchi di successi. Con oltre 1 milione di copie di album vendute, più di 950 milioni di stream e più di 165 milioni di streaming video ad oggi, Conor Mason (voce e chitarre), Joe Langridge-Brown (chitarre), Dominic Craik (chitarre, tastiere), Philip Blake (basso) e James Price (batteria) hanno conquistato un pubblico fedele e ampio grazie al loro sound alternative rock di grande impatto, consolidandosi come una delle attuali migliori rock band al mondo.

I Nothing But Thieves hanno venduto 150 mila biglietti durante l’ultimo tour, il loro più grande nel Regno Unito fino ad oggi, che ha anche registrato il sold out per lo show all’Alexandra Palace di Londra.

Inoltre, tutte le date del tour mondiale "Broken Machine" sono andate sold out. Il gruppo è stato ospite di programmi tv del calibro di James Corden e Jimmy Kimmel, dopo l'album di debutto del 2015 è stato il più venduto da una rock band britannica negli Stati Uniti e dopo essersi esibito in spettacoli internazionali dalla Polonia ad Amsterdam, dove ha suonato in un’arena per 6mila fan. E ora si preparano a suonare anche in Italia. Per la verità Conor Mason e soci avrebbero dovuto suonare nel nostro Paese già lo scorso novembre, ma a causa delle restrizioni legate al Covid-19 la data prevista il 3 novembre 2021 al .Fabrique di Milano è stata riprogrammata al 3 aprile 2022, sempre al Fabrique (i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo appuntamento). Il concerto in programma a Romano d'Ezzelino ( Villa Ca' Cornaro) il 25 agosto 2021 è stato invece posticipato al 24 agosto 2022 (anche in questo caso i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data).

Tra garanzie come i Foo Fighters (presenti nella playlist con "Love dies young", uno dei pezzi contenuti all'interno del loro ultimo album "Medicine at midnight"), i Kasabian (da poco tornati sulle scene con il singolo "Alygatyr") e i "nostri" Maneskin (ormai diventati tra le rock band più amate e acclamate a livello internazionale), spicca una novità come carolesdaughter.

Thea Taylor, questo il vero nome della cantautrice, originaria della zona sud della California, scrive, suona e produce le sue canzoni.

La cantautrice ha rivelato di aver avuto problemi di dipendenza e di essere stata per questo motivo costretta a ricoverarsi in centri di riabilitazione. A salvarla, ha raccontato, è stata proprio la musica. La popolarità è arrivata proprio grazie al successo riscosso dalla cantautrice su TikTok, che le ha permesso di conquistare l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Da "Porcelain Jesus" a "Target practice", passando per "Brat", "Violent", "Trailer trash", "Please put me in a medically induced coma", "My mother wants me dead", raccontando la sua adolescenza turbolenta (è stata cresciuta a Los Angeles da alcuni tutori ed è stata cacciata dal liceo), in questi due anni carolesdaughter si è fatta un seguito tra i seguaci della scena alternative d'oltreoceano. Cresce l'attesa per l'album d'esordio.