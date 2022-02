Van Der Graaf Generator, arrivano ristampe in vinile

I pionieri del prog rock britannico Van der Graaf Generator hanno confermato che il prossimo 8 aprile pubblicheranno le ristampe in vinile deluxe e i singoli da sette pollici che erano state annunciate lo scorso anno quando la band fece uscire sul mercato il cofanetto 'The Charisma Years'.

Le ristampe in vinile riguardano gli album “The Least We Can Do Is Wave To Each Other” (con poster) del 1970, “H To He Who Am The Only One” sempre del 1970, “Pawn Hearts” (leggi qui la recensione) del 1971 e, infine, “Godbluff” del 1975. Mentre i due singoli da sette pollici, “Refugees” (single version)/ “The Boat Of A Million Years” e “Theme One/W”.

I Van Der Graaf Generator hanno inoltre pubblicato un video dal vivo di “Cat's Eye” brano incluso nell'album “The Quiet Zone/The Pleasure Dome” uscito nel 1977.

Attualmente la band è impegnata in tour, su questo il leader della formazione Peter Hammill ha detto: "A volte in questi due ultimi anni straordinari è sembrato che questi spettacoli spesso riprogrammati non si sarebbero mai tenuti e che effettivamente ciò potesse significare la fine del nostro gruppo. Quindi è con gioia ed emozione (e il solito pizzico di trepidazione) che ora siamo nella fase delle prove, sapendo che questa cosa giungerà prima che noi ce ne si possa accorgere... Sarà un vero spasso!".

Il tour dei Van Der Graaf Generator passerà anche dall'Italia. Questo a seguire il calendario dedicato al nostro paese:

2 maggio – Politeama Genovese – Genova

3 maggio – Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli – Roma

5 maggio – Teatro delle Celebrazioni – Bologna

6 maggio – Gran Teatro Morato – Brescia

8 maggio – Gran Teatro Geox – Padova

9 maggio – Teatro Nazionale - Milano