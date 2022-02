Pink Floyd, è uscita una versione restaurata di "Pulse"

I Pink Floyd hanno pubblicato una versione restaurata e rieditata del loro film-concerto “P.U.L.S.E.” girato il 20 ottobre 1994 all'Earls Court di Londra. La nuova edizione, come riporta il sito bestclassicbands.com, consta di un cofanetto deluxe da 2 Blu-ray oppure di un doppio DVD. Segna anche il ritorno del Led lampeggiante sul dorso della confezione, come nel CD originale pubblicato nel maggio 1995, alimentato da batterie sostituibili. Queste versioni deluxe includono video musicali, documentari, filmati delle prove e altro ancora, insieme a un opuscolo di 60 pagine.



Nell'annuncio fatto dalla band lo scorso mese di dicembre, riguardo il Led lampeggiante veniva riportata una citazione del batterista del gruppo inglese Nick Mason tratta da un'intervista del 1995.

"Essenzialmente, è un dispositivo che pensavamo fosse divertente. È un'idea di Storm Thorgerson che riguardava 'Dark Side', è un album dal vivo, quindi il box è "vivo". Dopodiché, in termini di profondi e seri significati, potrei andare in difficoltà".

Un'edizione in vinile di “Pulse” era stata pubblicata nel 2018 come 4 LP su vinile da 180 grammi dalla Pink Floyd Records. La raccolta non era più disponibile da tempo e, come la cassetta originale, contiene "One of These Days", che non era incluso nella versione CD.“Pulse” è stato redatto da James Guthrie, utilizzando varie esibizioni del 'Division Bell' tour del 1994 dei Pink Floyd con David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright. Gilmour è voce solista in ogni brano, tranne che in "Astronomy Dominé", "Time" e "Comfortably Numb" che sono cantate da Wright. L'album contiene “The Dark Side of the Moon” eseguito per intero dal vivo, oltre a un intero lato dedicato ai bis dello show. Aubrey Powell di Hipgnosis e Peter Curzon, che lavorarono alla grafica originale insieme allo scomparso co-fondatore di Hipgnosis, Storm Thorgerson, hanno ricreato il package.

DISC 1 - THE CONCERT FILM

SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND, PARTS 1-5,7

LEARNING TO FLY

HIGH HOPES

TAKE IT BACK

COMING BACK TO LIFE

SORROW

KEEP TALKING

ANOTHER BRICK IN THE WALL, PART 2

ONE OF THESE DAYS

THE DARK SIDE OF THE MOON

SPEAK TO ME

BREATHE (IN THE AIR)

ON THE RUN

TIME

THE GREAT GIG IN THE SKY

MONEY

US AND THEM

ANY COLOUR YOU LIKE

BRAIN DAMAGE

ECLIPSE

ENCORES

WISH YOU WERE HERE

COMFORTABLY NUMB

RUN LIKE HELL



DISC 2 - MUSIC VIDEOS, TOUR SCREEN FILMS, DOCUMENTARIES & ADDITIONAL MATERIAL, all in STEREO ONLY

MUSIC VIDEOS (BD 48/24, DVD 48/16)

TAKE IT BACK 1994

HIGH HOPES 1994

MAROONED 2014



PULSE TOUR REHEARSAL 1994 (BD 96/24, DVD 48/16)

A GREAT DAY FOR FREEDOM VERSION 1

A GREAT DAY FOR FREEDOM VERSION 2

LOST FOR WORDS

CONCERT SCREEN FILMS 1994 (BD 96/24, DVD 48/16)

SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND PARTS 1-4,7

SPEAK TO ME

TIME

THE GREAT GIG IN THE SKY

MONEY

US AND THEM (BLACK & WHITE)

US AND THEM (COLOUR)

BRAIN DAMAGE + ECLIPSE North American Dates

BRAIN DAMAGE + ECLIPSE European Dates

BRAIN DAMAGE Earls Court, London Dates

DOCUMENTARIES & ADDITIONAL MATERIAL (BD 48/24, DVD 48/16)

THE DIVISION BELL ALBUM COVER PHOTOGRAPHY (Ely, Cambridgeshire, UK) 1994

PULSE TV AD 1995

THE DIVISION BELL AIRSHIPS 1994

BEHIND THE SCENES Interviews with the Lead Technicians for the Division Bell Tour

ROCK & ROLL HALL OF FAME INDUCTION 1996 (BD 48/24, DVD 48/16)

WISH YOU WERE HERE con BILLY CORGAN

AUDIO-ONLY LIVE RECORDINGS (BD&DVD 96/24)

ONE OF THESE DAYS LIVE IN HANOVER 1994

ASTRONOMY DOMINE LIVE IN MIAMI 1994