Egreen pubblica una traccia rap da 10 minuti in cui racconta la sua vita

Una traccia da dieci minuti, sincera e potente. Musica mossa da un’esigenza espressiva, lontana da mode o classifiche. Egreen dopo un anno di silenzio ha pubblicato il suo nuovo singolo “Incubi” prodotto da Fid Mella. Una vita intera dedicata al rap quella di Egreen, all’anagrafe Nicolas Fantini, che ha realizzato venti dischi tra album ufficiali, mixtape, ep e demo, collaborando con diversi artisti e realtà nell’hip hop.

“Incubi” è una canzone adulta: crescere significa mettersi in discussione, fare la resa dei conti con se stessi e provare a fare un bilancio. Ed è quello che fa il rapper, sputando rime per dieci minuti come fosse davanti allo specchio. Il brano riconcilia con l’essenza del genere, con il suo essere diretto e vero, non pianificato a tavolino. Alcuni fan ascoltando il brano lo hanno definito “un audiolibro”. Senza alcuna paura di mettere in mostra anche i momenti più difficili della sua vita, Egreen ripercorre la sua storia fatta di scelte giuste, passi falsi e sentimenti che bene o male non possono essere cancellati.

Ne parla così: “Questo genere musicale e ciò che ne deriva è tutto quello che ho dal 1997 a oggi, il pezzo parla da solo. Ho avuto una storia contraddistinta da alti e bassi come quella di chiunque altro, gli ultimi due anni della mia vita mi hanno forzato, a tratti controvoglia, a guardarmi dentro. Questo pezzo ne è solo la conseguenza”. Egreen, nel suo percorso, ha realizzato diversi classici, dal suo debutto ufficiale con “Il cuore e la fame” al mixtape fuori da ogni logica di mercato “I Spit Vol.2”, passando per il record italiano di crowdfunding per “Beats & Hate” e l’album in major “Fine primo tempo”. Una discografia a cui presto si aggiungerà un nuovo progetto.