Ecco carolesdaughter, la nuova reginetta dell'alternative rock

È partito tutto su TikTok, il social network popolarissimo tra gli adolescenti, dove la rocker ha aperto un account nel maggio del 2020, in piena pandemia, che ad oggi ha raggiunto quota 870 mila follower. La sua "Violent" è stata utilizzata in oltre 201,5 mila clip. A distanza di due anni carolesdaughter, nome d'arte di Thea Taylor, 18 anni, è considerata la nuova promessa della scena rock statunitense: la sua "Target practice" conquista la playlist "I Wanna Rock", che raccoglie le uscite più importanti del genere e che fotografa la generazione rock contemporanea, guardando con rispetto ai grandi del passato mentre cerca le voci e i protagonisti di oggi.

Originaria della zona sud della California, carolesdaughter - si scrive così, senza maiuscole, stilizzato - scrive, suona e produce le sue canzoni. La cantautrice ha rivelato di aver avuto problemi di dipendenza e di essere stata per questo motivo costretta a ricoverarsi in centri di riabilitazione. A salvarla, ha raccontato, è stata proprio la musica.

La popolarità è arrivata proprio grazie al successo riscosso dalla cantautrice su TikTok, che le ha permesso di conquistare l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Da "Porcelain Jesus" a "Target practice", passando per "Brat", "Violent", "Trailer trash", "Please put me in a medically induced coma", "My mother wants me dead", raccontando la sua adolescenza turbolenta (è stata cresciuta a Los Angeles da alcuni tutori ed è stata cacciata dal liceo), in questi due anni carolesdaughter si è fatta un seguito tra i seguaci della scena alternative d'oltreoceano. Ora c'è attesa per l'album d'esordio.

La copertina di questa settimana della playlist "I Wanna Rock" è dedicata di nuovo agli Oasis, sulla scia dei festeggiamenti per i venticinque anni dei due leggendari concerti che nell'estate del 1996 videro la band di Noel e Liam Gallagher esibirsi dal vivo a Knewborth Park di fronte a oltre 200 mila spettatori (riascoltare "Supersonic" significa fare un viaggio indietro nel tempo di quasi trent'anni). Ci sono poi i Foo Fighters con un estratto del loro ultimo album "Medicine at midnight" ("Love dies young"), e i Kasabian con "Alygatyr" (che anticipa la nuova mossa discografica di Pizzorno e compagni).

A rappresentare la nuova scena ci pensano proprio i "nostri" .Maneskin con "Mammamia", reduci dalla partecipazione ai Brit Awards - dove erano candidati come Miglior gruppo internazionale e Miglior canzone internazionale - e dal ritorno al Festival di Sanremo, a distanza di un anno dalla vittoria con "Zitti e buoni".