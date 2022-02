I Tears for Fears pubblicano il video di “Break the man”, in attesa del nuovo album

I Tears For Fears hanno pubblicato oggi il video di “Break the man”, terzo singolo estratto dal nuovo album del duo, "The tipping point”, il primo realizzato in studio dopo quasi due decenni di pausa.

Ispirata al testo della canzone, la clip figura un mondo che esemplifica la realtà costruita sul patriarcato, come un luogo dalle infinite gerarchie costruite su di una cieca devozione per strutture instabili e insostenibili. Dall’interno, questo mondo appare infinito, ma dall’esterno non risulta che un giocattolo nelle mani dell’universo. A proposito del video Curt Smith ha raccontato in un comunicato: “Si parla di una donna forte – ovviamente – ma più in generale vuole essere una spallata al patriarcato”.

“The tipping point”, che segna il ritorno sulle scene discografiche di Roland Orzabal e Smith, tra le icone degli Anni '80 grazie a hit come "Shout", "Everybody wants to rule the world" e "Sowing the seeds of love”, è un ciclo di canzoni che fanno riferimento ai momenti critici fronteggiati dal duo e dal mondo negli ultimi diciassette anni e passa.

Tanto tempo è passato dal 2004, anno in cui uscì "Everybody loves a happy ending", che a sua volta arrivò a nove anni di distanza dal precedente "Raoul and the kings of Spain”. Nonostante il lungo silenzio discografico, i Tears For Fears non sono però rimasti con le mani in mano dopo il loro sesto disco: nel 2017 hanno pubblicato la raccolta "Rule the world: the greatest hits", contenente pure gli inediti "I love you but I'm lost" e "Stay", e hanno continuato ad esibirsi dal vivo in tutto il mondo.

Per spiegare le ragioni della lunga assenza dalle scene discografiche dei Tears For Fears e il motivo per cui hanno deciso di realizzare un nuovo album ora, Orzabal ha raccontato: “Prima che le cose girassero per il verso giusto con questo album, tutto era iniziato nel modo peggiore – ci sono voluti anni – ma qualcosa finisce con il succedere quando le nostre menti entrano in sintonia. Tira da una parte, molla dall’altra, arriviamo a quell’equilibrio grazie al quale tutto funziona al meglio”. Curt Smith ha aggiunto: “Se quell’equilibrio non viene raggiunto in un album dei Tears For Fears, alla fine non funziona nulla. Per dirla con parole semplici: un disco dei Tears For Fears e il sound che la gente associa ai Tears For Fears sono le cose su cui noi due siamo d’accordo”.

L’uscita di "The tipping point” è stata anticipata dalla pubblicazione di tre singoli: oltre a “Break the man, sono stati pubblicati la title track, accompagnata dal video diretto da Matt Mahurin, e il brano “No small thing”.