Tears For Fears, le ragioni del silenzio discografico e il ritorno con un nuovo album

Il prossimo 25 febbraio i Tears For Fears pubblicheranno il loro nuovo album di inediti "The tipping point”, il primo realizzato in studio dopo quasi due decenni di pausa.

Il disco, che segna il ritorno sulle scene discografiche di Roland Orzabal e Curt Smith, tra le icone degli Anni '80 grazie a hit come "Shout", "Everybody wants to rule the world" e "Sowing the seeds of love”, è un ciclo di canzoni che fanno riferimento ai momenti critici fronteggiati dal duo e dal mondo negli ultimi diciassette anni e passa. Tanto tempo è passato dal 2004, anno in cui uscì "Everybody loves a happy ending", che a sua volta arrivò a nove anni di distanza dal precedente "Raoul and the kings of Spain”. Nonostante il lungo silenzio discografico, i Tears For Fears non sono però rimasti con le mani in mano dopo il loro sesto disco: nel 2017 hanno pubblicato la raccolta "Rule the world: the greatest hits", contenente pure gli inediti "I love you but I'm lost" e "Stay", e hanno continuato ad esibirsi dal vivo in tutto il mondo.

Per spiegare le ragioni della lunga assenza dalle scene discografiche dei Tears For Fears e il motivo per cui hanno deciso di realizzare un nuovo album ora, in un comunicato stampa Roland Orzabal ha raccontato:

“Prima che le cose girassero per il verso giusto con questo album, tutto era iniziato nel modo peggiore – ci sono voluti anni – ma qualcosa finisce con il succedere quando le nostre menti entrano in sintonia. Tira da una parte, molla dall’altra, arriviamo a quell’equilibrio grazie al quale tutto funziona al meglio”.

Curt Smith ha aggiunto:

“Se quell’equilibrio non viene raggiunto in un album dei Tears For Fears, alla fine non funziona nulla. Per dirla con parole semplici: un disco dei Tears For Fears e il sound che la gente associa ai Tears For Fears sono le cose su cui noi due siamo d’accordo”.

La band ha iniziato a lavorare sul nuovo progetto rivolgendosi – su richiesta del management precedente – ad alcuni fra gli autori dei successi del momento, ma il tentativo non è andato a buon fine e la band si è così rivolta poi a un altro management. Ha spiegato Orzabal: “Alla fine, tutta quella tensione accumulata stava finendo non solo col creare divisioni fra noi e il management, ma perfino fra noi due”. E ancora: “All’improvviso, dopo tanti anni, abbiamo finalmente avuto la sensazione che con noi ci fosse qualcuno in grado di capire cosa cercassimo di realizzare. Qualcuno dalla nostra parte. E così per la prima volta da tanto tempo abbiamo deciso: ‘Sì, dobbiamo farlo’”.

Insieme a Roland Orzabal e Smith, all’album hanno lavorato il collaboratore di vecchia data Charlton Pettus e i compositori e produttori Sacha Skarbek e Florian Reutter. Al proposito Curt Smith ha narrato: “Quando ci si conosce da così tanto tempo come noi due, e come noi due si è lavorato insieme per tanto tempo, si crea un legame forte, come essere in famiglia. È una forma differente di amicizia, diversa da un matrimonio. Letteralmente, è come avere a che fare con un fratello. Quel tipo di legame che non puoi rompere sul serio. Magari può essere accantonato, per periodi più o meno lunghi ci si può separare (cosa che personalmente ritengo anche salutare). Poi, però, alla fine è come se ci cercassimo l’un l’altro”.

L’uscita di "The tipping point” è stata anticipata dalla pubblicazione di tre singoli estratti dal disco: la title track, accompagnata dal video diretto da Matt Mahurin e riportato più sopra, il brano “No small thing” e la canzone “Break the man”.

Ecco la tracklist e la copertina dell’album:

1. ‘No Small Thing’

2. ‘The Tipping Point’

3. ‘Long, Long, Long Time’

4. ‘Break The Man’

5. ‘My Demons’

6. ‘Rivers Of Mercy’

7. ‘Please Be Happy’

8. ‘Master Plan’

9. ‘End Of Night’

10. ‘Stay’

11. ‘Let It All Evolve’ (traccia aggiuntiva nella edizione Deluxe in CD)