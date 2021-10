I Tears For Fears pubblicheranno un nuovo album di inediti dopo 17 anni

L'annuncio che i fan aspettavano da tempo è arrivato: i Tears For Fears pubblicano un nuovo album di inediti, il primo dopo ben 17 anni.

Roland Orzabal e Curt Smith, tra le icone degli Anni '80 grazie a hit come "Shout", "Everybody wants to rule the world" e "Sowing the seeds of love", hanno annunciato oggi la notizia del loro ritorno sulle scene discografiche con un nuovo disco.

Non ne pubblicavano uno dal 2004, l'anno di "Everybody loves a happy ending", che a sua volta arrivò a nove anni di distanza dal precedente "Raoul and the Kings of Spain". Stavolta l'intervallo è decisamente più lungo. C'è da dire però che in questi 17 anni i Tears For Fears non sono certo rimasti con le mani in mano: nel 2017 hanno pubblicato la raccolta "Rule the world: the greatest hits", contenente pure gli inediti "I love you but I'm lost" e "Stay", e hanno continuato ad esibirsi dal vivo in tutto il mondo. .

Il duo ha svelato già il titolo del nuovo album: è "The tipping point". Uscirà il 25 febbraio 2022. Già in rete il primo brano estratto dal disco, quello che dà il titolo all'intero progetto:

A proposito dell'atteso ritorno, Roland Orzabal - 60 anni compiuti lo scorso agosto - ha detto:

Prima di riuscire a trovare la quadra, abbiamo collezionato alcuni errori. Ci abbiamo messo del tempo, ma succede sempre qualcosa quando uniamo le forze.

E Smith, 60 anni come il suo braccio destro, ha aggiunto:

Se non c'è il giusto equilibrio, non funziona niente. Dobbiamo essere d'accordo su tutto.

Le lavorazioni di "The tipping point" hanno visto i Tears For Fears tornare a collaborare con il loro storico produttore Charlton Pettus. Di seguito, copertina e tracklist dell'album.

1. ‘No Small Thing’

2. ‘The Tipping Point’

3. ‘Long, Long, Long Time’

4. ‘Break The Man’

5. ‘My Demons’

6. ‘Rivers Of Mercy’

7. ‘Please Be Happy’

8. ‘Master Plan’

9. ‘End Of Night’

10. ‘Stay’