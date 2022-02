Addio a Kristian Cipolla, tenore dei SeiOttavi

E' morto all'età di 42 anni Kristian Andrew Thomas Cipolla, il tenore dei SeiOttavi. Il musicista palermitano è scomparso dopo una breve malattia.

Kristian Cipolla faceva parte del gruppo a sei voci specializzato in arrangiamenti a cappella, con i SeiOttavi aveva partecipato alla prima edizione di “X Factor” nel 2008 nella categoria dei 'gruppi vocali' guidata da Morgan. I SeiOttavi si fecero onore giungendo fino alla nona delle dodici puntate del talent televisivo.

Come riporta il Giornale di Sicilia, iniziò adolescente con lo studio del pianoforte. Nel 1995 mise in secondo piano lo strumento per dedicarsi al canto. Dopo avere fatto parte di una compagnia teatrale, nel 2003 entrò nel Coro Elaia e nel 2005 Gabrio Bevilacqua e Eugenio DeFortis il trio Q Jazz. Entrò poi a fare parte come tenore e vocal percussionist dell’ensemble vocale SeiOttavi.