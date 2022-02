La prima volta di Prince nella Top Ten della classifica

Il 9 febbraio 1983 Prince pubblica "Little Red Corvette", è il secondo singolo tratto dal suo quinto album, "1999", uscito nell'ottobre 1982. "1999" è il primo disco del musicista di Minneapolis ad entrare nella Top Ten della classifica di vendita statunitense, mentre "Little Red Corvette" è stata la sua prima canzone a raggiungere un posto al sole nella chart a stelle e strisce con la sesta posizione. Un posto al sole che prima di allora aveva solo sfiorato nel 1979 con "I Wanna Be Your Lover".

L'idea per scrivere questa canzone a Prince venne nel sonno. Si era infatti addormentato nella Mercury Montclair Marauder rosa del 1964 della corista Lisa Coleman dopo una intera notte di duro lavoro in sala di registrazione. E' una canzone che, usando delle metafore di tipo automobilistico, racconta di una avventura con una donna. Il sesso era un tema che Prince spesso cantava nelle sue canzoni, ma in "Little Red Corvette" le allusioni non erano così dirette come altre volte, questo, tra l'altro, era uno dei motivi, per cui aveva problemi ad essere trasmesso dalle stazioni radio negli Stati Uniti.

Il video di "Little Red Corvette", diretto da Bryan Greenberg, è stato uno dei primi di un artista nero ad essere programmato regolarmente su MTV. Michael Jackson fu il primo in assoluto ad abbattere questo assurdo genere di tabù presente sul noto canale televisivo dedicato alla musica con la sua "Billie Jean"; immediatamente dopo fu proprio "Little Red Corvette" ad essere 'sdoganata'. La clip del brano venne girata durante una tappa del tour a Jacksonville (Florida). Nel video, durante il break strumentale della canzone, si può ammirare Prince ballare magnificamente con passi di danza che ricordano da vicino James Brown.

"Little Red Corvette" ha inoltre ispirato a Stevie Nicks la scrittura di "Stand Back", canzone inclusa nel suo secondo album solista del 1983 "The Wild Heart". "Stand Back", primo singolo estratto dal disco ha raggiunto la quinta posizione della classifica di vendita statunitense, ed è uno dei brani più noti della voce dei Fleetwood Mac che ha raccontato di avere ascoltato "Little Red Corvette" mentre era alla guida della sua automobile. "Mi ha dato un'idea incredibile, ho trascorso molte ore quella notte a scrivere quella canzone che sarebbe diventata una delle mie canzoni più importanti".