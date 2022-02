Jennifer Lopez e Maluma sono la coppia d'oro del latin pop

Cosa succede quando due popstar che a livello mondiale hanno venduto complessivamente oltre 100 milioni di copie si incontrano e decidono di fare musica insieme? Le due popstar in questione sono Jennifer Lopez e Maluma, due pesi massimi della musica latina, ambasciatori del latin pop nelle classifiche internazionali da ormai diversi anni a questa parte.

La 52enne cantante di origini per metà spagnole e per metà portoricane e il 28enne idolo della musica colombiana hanno unito le loro forze per la colonna sonora di "Marry me", il nuovo film della regista newyorkese Kat Coiro, nel quale entrambi recitano: il disco è a tutti gli effetti un album congiunto che contiene sette canzoni di .Jennifer Lopez e due di Maluma, mentre insieme cantano tre brani, compresa la title track. È al duo che è dedicata questa settimana la copertina della playlist "Latino Caliente", che raccoglie le uscite più importanti del latin pop.

Rauw Alejandro continua a cavalcare il successo del suo ultimo album, "Vice versa", che ha già regalato al 28enne cantante portoricano non poche soddisfazioni (ha vinto un Disco di platino anche negli Stati Uniti). E lo fa con un nuovo singolo, "Desesperados", inciso insieme al conterraneo Chencho Corleone, 42 anni, un'istituzione della musica portoricana. Il duetto, che arriva dopo quello con la stessa Jennifer Lopez su "Cambia el paso", è già un successo, sulle piattaforme: il video ufficiale della canzone ha superato su YouTube i 75 milioni di visualizzazioni.

Nicky Jam torna con il singolo "Ojos rojos". Da pioniere della scena urban con hit come "El perdón", "Hasta el amancer" e "X" il musicista negli ultimi anni si è costruito un vero e proprio impero. Il brano arriva a pochi mesi dall'uscita dell'album "Infinity", che lo stesso Nicky Jam ha definito come "il pià versatile dei suoi album". All'interno del disco troviamo versi rap crudi e diretti, ma anche momenti più melodici. Tra gli ospiti ci sono El Alfa (in "Pikete"), Romeo Santos (in "Fan des tus fotos"), Myke Towers (in "Polvo") e Manuel Turizo (in "DM"). Il singolo "Magnum" è cantato insieme a Jhay Cortez, una delle voci più influenti de "la nueva's", ossia la nuova generazione del reggaeton.