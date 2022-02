Concerto del Primo Maggio 2022, ancora pochi giorni per iscriversi a 1MNext: parla Cargo

C’è tempo fino alla prossima domenica, 13 febbraio, per iscriversi a 1MNext, il contest che permetterà a tre giovani band o artisti di salire sul palco del prossimo Concerto del Primo Maggio di Roma: l’iniziativa, prodotta da iCompany con la collaborazione di SIAE e con il sostegno di NUOVOIMAIE, premierà un vincitore assoluto, che verrà proclamato direttamente sul palco dell’evento e al quale verrà offerta una collaborazione con gli organizzatori del Concertone.

In un video - disponibile nel frame qui sotto - il vincitore dell’assoluto della passata edizione del contest, Cargo, ci ha parlato della sua esperienza a 1MNext:

“E’ stata un’esperienza incredibile, che vale la pena provare”, ha spiegato Cargo: “Mi sono iscritto un po’ per gioco, un po’ per mettermi in gioco. Se posso dare ai miei colleghi una motivazione per provarci, è quella di buttarsi, in tutte le cose ma soprattutto nella musica. Non si può mai sapere come si evolvono gli eventi: per quanto mi riguarda sono contentissimo di essermi lanciato in questa avventura, che mi ha dato l’opportunità di suonare su un grandissimo palco, con degli artisti straordinari, in un momento molto difficile per la musica”.

Iscriviti qui a 1MNext 2022

Nato a Roma, all’anagrafe Valerio Giovannini, Cargo debutta nel mondo della musica nel 2012 come fondatore della band Daphne. Conclusa l’esperienza con il gruppo, l’artista inizia a farsi conoscere sul circuito alternativo live capitolino, alternando l’attività da solista a quella di una nuova band, i Parallel Axys. Giunto in finale alla passata edizione di 1MNext insieme a Marte Marasco e Neno, Cargo è stato nominato vincitore finale del concorso legato al Concertone di Piazza San Giovanni 2021.