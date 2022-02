Dr. Dre vuole fare la storia al Super Bowl e arruola due artisti sordi per l'halftime show

Come se chiamare Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar per esibirsi per la prima volta insieme sullo stesso palco non fosse già abbastanza spettacolare per l'halftime show del Super Bowl 2022 del prossimo 13 febbraio, Dr. Dre ha arruolato altri due artisti per fare la storia alla finale del campionato della National Football League. Il produttore americano ha infatti voluto coinvolgere nella performance due rapper sordi, Sean Forbes e Warren "WaWa" Snipe. L’evento segnerà così la prima volta nella storia dell'halftime show del Super Bowl che interpreti del linguaggio dei segni prenderanno parte allo spettacolo.

“Grazie a questo si spalancano le porte dell’accessibilità”, ha dichiarato al Detroit Free Press dopo l’annuncio Sean Forbes, rapper di Detroit, classe 1982. Ha aggiunto: “Questo è davvero un momento in cui si completa un percorso: arrivare da Detroit, fare parte del gruppo di Eminem, p anche tornare a 12 anni e ascoltare N.W.A, Dr. Dre e Snoop Doggon nel mio walkman. Il mio obiettivo è andare là e dimostrare cosa possiamo fare, e divertirsi. Voglio aprire la strada ad altri artisti sordi”.

Dal canto suo Warren "WaWa" Snipe, classe 1971, sul palco dell'halftime show del Super Bowl 2022 porterà la sua passata esperienza alla finale del campionato della National Football League, per cui lo scorso anno ha accompagnato come interprete Jazmine Sullivan nell’esecuzione dell’inno nazionale degli Stati Uniti d’America durante il pregame.

La notizia arriva a poco più di due settimana di distanza dalla pubblicazione del primo trailer dell’halftime show del Super Bowl 2022, in cui si vedono Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar rispondere alla chiamata di Dr. Dre, a cui gli organizzatori dell’evento hanno affidato il compito di occuparsi della performance dell’evento.