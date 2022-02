Sanremo 2022, l'ultima conferenza stampa (domenica 6 febbraio)

Convocata sabato sera alle tre di notte per domenica mattina alle 11, l'ultima conferenza stampa dell'organizzazione del Festival di Sanremo inizia in effetti alle 11,15.

Il tono dell'incontro è ultracelebrativo, dati i risultati (sia dell'ultima serata sia complessivi della manifestazione).

Si parla moltissimo del programma televisivo, e inevitabilmente molto poco di musica.

Per la rubrica "Il dizionario di Stefano Coletta", le parole da segnalare oggi sono "narrazione orizzontale e verticale", "temporalità", "sedimentato", "manufatto", "eventizzata", "slabbrato", "visceralità femminile".

Il ringraziamento di Amadeus ai cantanti in gara e alle case discografiche per aver accettato i suoi inviti a partecipare al Festival non suona formale, ma sincero, e ricorda una frase di Vittorio Salvetti, inventore del Festivalbar: "Noi facciamo cose leggere, ma dobbiamo farle in modo serio".

Quasi inesistenti le domande su temi strettamente musicali.

Amadeus: "Come ho già detto ieri, Rettore voleva riproporre venerdì alcune delle sue canzoni e io ne sarei stato felicissimo, ma Ditonellapiaga voleva fare un'altra cosa".