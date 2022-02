Sanremo 2022, Mahmood/Blanco, Elisa e Morandi si contendono la vittoria finale. La classifica

Sono Mahmood e Blanco, Gianni Morandi ed Elisa i tre conconcorrenti che si contenderanno la vittoria finale del Festival di Sanremo 2022. Amadeus ha appena comunicato la graduatoria finale a cui si arrivati attraverso la media tra le votazioni delle serate precedenti e questa sera (dove ha votato il pubblico da casa).

I primi tre artisti si giocano la vittoria con una nuova votazione divisa tra televoto, sala stampa e demoscopica.

Ecco la graduatoria fin qua, ovviamente esclusi i primi tre artisto (le cui posizioni non sono state influenzate per non influenzare il televoto): è sostanzialmente molto simile a quelle dei giorni passati, con poche variazioni (tra cui Dargen D'Amico che ha recuperato un po' di posti tornando in top 10)