Ron Wood dipinge i Rolling Stones ispirato da Picasso

Da tempo il chitarrista dei Rolling Stones Ron Wood ha avviato una parallela carriera di pittore che gli ha regalato e gli sta regalando più di una soddisfazione. La sua ultima opera è un dipinto ispirato all'arte di Pablo Picasso intitolato 'Abstract Performance'.



'Abstract Performance', è stato completato nel 2020, e continua la serie di opere del 74enne Wood ispirate ai dipinti astratti del grande pittore spagnolo, in particolare al dipinto "The Three Dancers" del 1925.



Wood ha così commentato la sua opera: "Io lo chiamo The Picasso Stones.

È la mia interpretazione del dipinto di Picasso 'The three dancers'. Guardando l'originale, sono stato ispirato a darne la mia interpretazione. Mi sono divertito molto a farlo. Picasso ha dato la sua interpretazione di molti artisti, ma scommetto che non avrebbe mai pensato che qualcuno ne avrebbe mai fatto una sua interpretazione. Spero e penso che ne sarebbe lusingato, ma anche un po' scioccato e piacevolmente sorpreso dalla mia interpretazione del suo lavoro".

Per chi fosse interessato le stampe di 'Abstract Performance' in edizione limitata sono in vendita e disponibili fino al 14 febbraio sul sito di Ronnie Wood.