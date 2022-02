L'album più sottovalutato dei Rolling Stones (per Gene Simmons dei Kiss)

Si sa, i gusti sono gusti e vanno accettati senza troppe discussioni. Soprattutto quelli degli altri non sono da giudicare, ne va preso atto. Tutti noi abbiamo delle canzoni o degli album preferiti di un tale artista che magari non sono proprio quelli del sentire comune oppure i più collettivamente celebrati. Il frontman dei Kiss Gene Simmons, per esempio, chiestogli durante una intervista del 2015 quale fosse il suo album preferito dei Rolling Stones ha indicato un disco che a suo parere è molto sottovalutato: "Their Satanic Majesties Request", pubblicato dalla band inglese nel dicembre del 1967.

Un album, sostiene Simmons, che portò gli Stones per la prima volta fuori dalla loro comfort zone. Il disco fu molto criticato perché simile al capolavoro dei Beatles “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” (leggi qui la recensione) senza però averne la qualità. Simmons lo ritiene speciale proprio per questo.



Ecco cosa ebbe a dire The Demon su “Their Satanic Majesties Request”: “Un disco degli Stones sottovalutato. Loro avevano un suono. Iniziarono facendo cover dei Beatles e altre cover perché non sapevano come scrivere canzoni. All'epoca frequentavano tutti gli stessi club e si vedevano. Quindi, all'inizio, i Beatles diedero loro "I Wanna Be Your Man", che i Beatles registrarono, ma gli Stones la fecero come singolo. Il loro manager Andrew Loog Oldham gli disse che dovevano scriversi le canzoni, quindi svilupparono un suono.”

“Poi videro i Beatles fare 'Sgt. Pepper's' e tutta quella roba sperimentale e decisero di uscire dalla loro comfort zone. Questo è ciò che trovo interessante. Sia che in 'Satanic Majesties' gli Stones cerchino di fare 'Sgt. Pepper's' e di derubare o meno i Beatles, ha un valore di produzione e scrittura di canzoni che non si trova in nessun altro disco degli Stones. “2000 Light Years From Home”, “2000 Man”. Noi abbiamo fatto la cover di "2000 Man". Parla di computer e dell'anno 2000; è molto interessante."

Simmons ha continuato ancora dicendo, per concludere il suo pensiero: "Ricordo di essere andato a scuola negli anni '60 e di aver letto '1984' di George Orwell, che parla di come in futuro il governo ci avrebbe spiato.

Naturalmente, questo è stato scritto ben prima del 1984, che ora suona come se fosse passato molto tempo. Quindi è tutto relativo. Con la musica degli Stones, gli archi e la vecchia roba, c'è del materiale molto, molto buono in quel disco. A loro non piace il disco. Io penso che sia un disco unico che mostra che gli Stones hanno una certa profondità. C'è qualcosa che non va, a volte sono fuori tempo perché non sono mai stati tra i migliori cantanti. Non avevano le armonie dei Beatles. Il fatto è che avevano delle basi blues e in quel disco vi si sono allontanati per entrare in aree quasi celtiche e classiche. Si può guardare una band come una moneta e dire: 'Vedo tutto, non ho bisogno di vedere altro', ma c'è l'altro lato. Quell'altro lato è quello che penso sia più interessante. La profondità." .