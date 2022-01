I Cure sono pronti a pubblicare nuova musica

Stando alle rivelazioni di Reeves Gabrels raccolte da Ultimate Classic Rock, i Cure sarebbero al lavoro su più di un album di nuovo materiale.



Occorre immediatamente ricordare che la band capitanata da Robert Smith non pubblica un album da oltre tredici anni. L'ultimo disco del gruppo inglese, “4:13 Dream” (leggi qui la recensione), risale infatti all'ottobre del 2008.

Secondo il chitarrista del gruppo, Reeves Gabrels, che si è unito ai Cure nel 2012, hanno per le mani parecchio materiale di valore, gran parte del quale prodotto durante la pandemia.



Questo quanto riportato al sito di musica rock dal 65enne chitarrista statunitense: "Siamo stati ultra produttivi. Il che è fantastico, tranne per il fatto che non puoi davvero giudicare le canzoni finché non sono quasi finite. Devi portare tutto quel materiale fino al punto in cui si può sentire cosa vale".



Sebbene non sia stata programmata una data ufficiale per l'uscita del nuovo materiale, Gabrels afferma che la band sta finendo ora gli album che sono in lavorazione dal 2019. Il chitarrista ha registrato le sue parti da remoto nello stato di New York mentre il resto della band ha registrato in Inghilterra.



Nel 2021, il frontman dei Cure Robert Smith sottolineò che il nuovo materiale è "molto emozionante" e che completare i testi è stata una sfida. "Mi sono sforzato di più per finire le parole di queste nuove registrazioni dei Cure che in qualsiasi altro momento. Abbiamo registrato una ventina di canzoni e io non ho scritto nulla. Voglio dire, ho scritto molto, ma alla fine l'ho guardato e ho pensato: 'Questa è spazzatura'".



Smith ha confessato che a un certo punto aveva considerato di eliminare del tutto i testi e di pubblicare solo la musica. "Ho pensato: 'Non posso farlo. Possono essere tutti strumentali'. E quest'anno ci sono tornato sopra. L'anno scorso è stato difficile per una serie di ragioni, non ultima la pandemia, ma quello che ho scritto quest'anno mi è piaciuto".

I Cure, salvo problemi legati alla pandemia difficili da prevedere in questo momento, sarannno in tour in Europa nella seconda parte dell'anno. La band è attesa in Italia per quattro concerti: il 31 ottobre a Bologna, il primo novembre a Firenze, il 3 novembre a Padova e, infine, il 4 novembre a Milano.