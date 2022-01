Michael Bublé: nel nuovo disco un duetto con Willie Nelson e cover di McCartney e Dylan

A oltre tre anni di distanza dall’uscita dell’album “Love” (leggi qui la nostra recensione), Michael Bublé è pronto a tornare sulle scene discografiche con un nuovo disco. Il 46enne crooner canadese ha infatti annunciato l’uscita della sua undicesima prova sulla lunga distanza che, intitolata “Higher”, arriverà sui mercati il prossimo 25 marzo.

Il nuovo progetto discografico della voce di “Home”, anticipato oggi - 28 gennaio - dal singolo “I’ll never not love you” disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito, è prodotto da Greg Wells e Bob Rock con Allen Chang, Jason "Spicy G" Goldman e Paul McCartney.

L’album “Higher” includerà 13 canzoni, tra cui un duetto con Willie Nelson sul suo brano “Crazy”, una cover della canzone “My Valentine” di Paul McCartney - prodotta dall’ex Beatle, una versione del classico di Bob Dylan “Make you feel my love” e tre brani originali scritti da Bublé, come il singolo “I’ll never not love you”. Il disco conterrà anche le versioni di Michael Bublé di “Bring it on home to me” di Sam Cooke, di “You’re the first, the last, my everything” di Barry White e del popolare pezzo inglese “A nightingale sang in Berkeley Square”. La tracklist si chiude con una versione del crooner canadese, accompagnato da un coro gospel, di “Smile”.

Parlando del nuovo album, come riportato in un comunicato stampa, Michael Bublé ha dichiarato:

“Questa volta mi sono aperto completamente a provare cose nuove. Ho scavato più a fondo mentre lavoravo e mi circondavo dei più grandi produttori di musica del pianeta con una grande immaginazione”.

L'artista ha poi detto: “Che si trattasse di sedersi a scrivere con Ryan Tedder e Greg Wells, registrare tre canzoni in un giorno con il mio amico Bob Rock insieme a 40 dei più straordinari musicisti fuori dallo studio che non suonavano musica da 15 mesi, di ballare ridendo e piangendo in mutande nel mio studio di casa quando una canzone suonava bene, ogni momento è stato magico. Non sono mai stato così entusiasta dopo aver finito un album”.

"Michael Bublé è un grande compagno di ballo. Lui mi dà molta fiducia, ma io gli riconosco il merito di avermi dato fiducia nel provare a lavorare con un nuovo team. È un hitmaker fenomenale", ha affermato il produttore di “Higher” Greg Wells, a cui ha fatto eco Bob Rock, che ha aggiunto: “Da quando ho lavorato con lui, questo è stato il momento in cui Michael è stato più concentrato ed ispirato. Ha capito l’album che voleva fare. Aveva una visione chiara. Non appena abbiamo iniziato, si è fatto in quattro per far arrivare ogni brano al punto in cui la sentiva nella sua testa”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Higher”:

1. “I’ll Never Not Love You”

2. “My Valentine”

3. “A Nightingale Sang in Berkeley Square”

4. “Make You Feel My Love”

5. “Baby I’ll Wait”

6. “Higher”

7. “Crazy” (with Willie Nelson)

8. “Bring It On Home To Me”

9. “Don’t Get Around Much Anymore”

10. “Mother”

11. “Don’t Take Your Love From Me”

12. “You’re My First, My Last, My Everything”

13. “Smile”