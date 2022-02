Eurovision 2022: ufficiale, Laura Pausini, Mika e Cattelan sono i conduttori

Era il segreto di Pulcinella, ormai. Le voci delle ultime settimane hanno trovato conferma sul palco di Sanremo 2022: saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika i conduttori dell'edizione 2022 di Eurovision Song Contest. L'annuncio del cast di conduzione è arrivato dal palco del festival dell'Ariston, con la presenza (annunciata) della cantante e quella (a sorpresa) di Cattelan e Mika, arrivati dopo la performance di "Scatola", il nuovo singolo della Pausini. Mika è entrato cantando "I have a dream" con la Pausini, a cui si è aggiunto Cattelan, che faceva finta di suonare nell'orchestra.

L'edizione 2022, dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno a Rotterdam, verrà ospitata infatti dall'Italia, il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico di Torino: la Rai ha reso pubblico nei giorni scorsi il logo puntando sul concept “Il suono della bellezza - The Sound of Beauty" .

Prima di quell'appuntamento Cattelan sarà impegnato dal 18 marzo su Netflix con “Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda”, il docu-show Netflix in 6 episodi, di cui saranno protagonisti con il conduttore volti del calibro di Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. La Laura Pausini è attesa su una piattaforma: prossimamente arriverà su Prime Video la pellicola “Laura Pausini - Piacere di conoscerti”. Con loro Mika, star della musica internazionale ma con importanti esperienze televisive in Italia, da quella ad 'X Factor', condivisa anche con Cattelan, al suo show per Rai1 'Stasera CasaMika'.