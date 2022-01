Christina Aguilera, esce l'EP in lingua spagnola "La Fuerza"

È stato pubblicato in digitale “La fuerza”, il nuovo EP in lingua spagnola di Christina Aguilera. Il disco include il singolo “Santo” in cui la 41enne popstar collabora con il re del reaggaeton portoricano Ozuna.

“Santo” è un brano, scritto da Christina Aguilera, Ozuna, Dallas K, Gale, Josh Barrios, prodotto da Rafa Arcaute, Federico Vindver, Dallas K e coprodotto da Afo Verde. Il videoclip del brano, girato a Las Vegas, è stato diretto da Nuno, e prosegue la storia iniziata in precedenza con i primi due brani in lingua spagnola “Pa' Mis Muchachas” e “Somos Nada”.

Queste le parole di Christina Aguilera sulle nuove canzoni in una recente intervista con Ocean Drive Magazine: “Quando i miei fan ascolteranno questa nuova musica voglio che si sentano forti, aperti e liberi. Ovviamente, voglio far emergere altre emozioni e sentimenti nella mia musica, come sensualità ed energia, ma alla base sto spingendo davvero affinché dalla mia musica provenga un forte senso di emancipazione”.

Tracklist:

“Ya Llegue”

“Pa' Mis Muchachas”,

“Somos Nada”

“Santo”

“Como Yo”

“La Reina”