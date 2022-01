Roger Taylor dei Queen e le collaborazioni con David Bowie: ‘Era straordinario’

Lo scorso anno intervistato da Big Issue Roger Taylor dei Queen aveva detto che se potesse rivivere un momento della sua vita, sarebbe il weekend trascorso insieme a David Bowie in studio per ultimare il singolo realizzato dalla band che fu di Freddie Mercury con la voce di “Heroes”, “Under pressure”, nel 1981. Ora, nel corso di una recente intervista rilasciata a Classic Rock, a margine della quale ha anche parlato del biopic “Bohemian Rhapsody”, il batterista della formazione di “We will rock you” è tornato a ricordare il lavoro svolto insieme al musicista scomparso nel 2016.

Riferendosi alle voci sulla probabile esistenza di materiale ancora inedito realizzato dai Queen con Bowie, Taylor ha ammesso di non essere sicuro di aver registrato altra musica con l’artista di “Hunky Dory” da quella già pubblicata.

David Bowie, oltre al succitato singolo poi contenuto nell’album “Hot space” dei Queen, ha inciso insieme al gruppo un altro brano per il disco del 1982, “Cool cat”, chiedendo però poi di non includerlo - anche se la versione con il suo contributo è trapelata tra i fan da diverso tempo.

Nella recente intervista per Classic Rock, Roger Taylor ha inoltre ricordato di aver collaborato con Bowie anche su un altro pezzo, successivamente rielaborato e pubblicato in una versione diversa per il disco “Let's dance” dell’ex Ziggy Stardust. Il batterista ha raccontato a Classic Rock: