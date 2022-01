Spiritualized, esce il nuovo singolo "Crazy"

Gli Spiritualized hanno pubblicato una nuova canzone intitolata "Crazy", tratta dal loro prossimo album “Everything Was Beautiful”. Il brano si giova della collaborazione della cantante country statunitense Nikki Lane e di un video diretto dal leader del gruppo britannico J Spaceman, aka Jason Pierce.

L'album verrà pubblicato il prossimo 25 febbraio su etichetta Fat Possum e contiene anche il singolo uscito lo scorso anno "Always Together with You". Salvo imprevisti gli Spiritualized sosterranno un tour a supporto del nuovo disco.“Everything Was Beautiful” è il nono album del gruppo e segue a distanza di tre anni e mezzo “And Nothing Hurt” ( leggi qui la recensione ) uscito nel settembre 2018. Uniti i due titoli formano una citazione tratta dal famoso romanzo del 1969 di Kurt Vonnegut 'Mattatoio n.5, "Era tutto bello e niente male".