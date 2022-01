Samuel, è uscito il singolo "Elettronica" (con videoclip)

E' uscito “Elettronica”, il nuovo singolo di Samuel accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Ivan Cazzola. Il brano è stato scritto da Samuel insieme ad Andrea Bonomo e Dade, e segna il ritorno solista del frontman dei Subsonica dopo “Brigatabianca” (leggi qui la recensione), il suo secondo album pubblicato nel gennaio 2021.

Samuel spiega: “Il suono della musica elettronica che nasce con l’invenzione dei sintetizzatori e dall’utilizzo di essi per costruire un linguaggio - oggi diventato con l’avvento dei computer un linguaggio universale - è da sempre il mio. Sono cresciuto a Torino, una città che amo molto, e che per prima in Italia ha adottato l’utilizzo di questa tessitura musicale. “Elettronica” racconta la mia passione per questa musicalità e per la notte: il luogo in cui la musica elettronica da sempre dà il meglio di sé. Negli anni ’90 si usciva di casa per andare alle serate di elettronica e quel periodo storico ha generato correnti molto importanti su cui si è fondata tutta la mia vita musicale. È un brano che ripercorre nei ricordi quel luogo temporale, in cui proprio la musica elettronica ci faceva uscire di casa, ci faceva stare insieme, nei club e faceva nascere un nuovo linguaggio pop.”

Ivan Cazzola riguardo la clip di “Elettronica” racconta: “Qualche mese fa ho iniziato le riprese di “Falene”: ho intervistato Samuel, protagonista del periodo di gloria dei Murazzi, e in quell’occasione abbiamo parlato della possibilità di lavorare insieme alla colonna sonora. Dopo qualche settimana Samuel mi ha proposto il brano perfetto per il documentario, “Elettronica”, che coglie pienamente l’atmosfera che volevo raccontare. Da lì nasce la nostra collaborazione e l’idea di realizzare il videoclip.”