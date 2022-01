Father John Misty, esce il nuovo album "Chloë and the Next 20th Century"

Il prossimo 8 aprile Father John Misty pubblicherà su Bella Union il suo quinto album “Chloë and the Next 20th Century” a distanza di quasi quattro anni dal precedente “God’s Favorite Customer” (leggi qui la recensione) pubblicato nel giugno del 2018. Il disco è anticipato dal singolo “Funny Girl”, il cui video è stato diretto da Nicholas Ashe Bateman.

Il nuovo album è stato scritto e registrato tra l'agosto e il dicembre 2020 ed è arrangiato da Drew Erickson. Il disco vede Joshua Michael Tillman, questo il vero nome del 40enne musicista statunitense, e il produttore/polistrumentista Jonathan Wilson riprendere la loro collaborazione, nonché il ritorno di Dave Cerminara come ingegnere del suono e al missaggio.

I brani di “Chloë and the Next 20th Century” sono stati registrati presso il Five Star Studios di Wilson, mentre archi, ottoni e legni sono stati registrati presso gli United Recordings in una sessione con la presenza, tra gli altri, di Dan Higgins e Wayne Bergeron.

L'album sarà disponibile nei seguenti formati.

- Cofanetto deluxe in edizione limitata 2xLP. Comprensivo di esclusiva copertina che diventa un libro contenente i due vinili rosso trasparente, un poster di Rafa Orrico, e due 45 con le cover di canzoni dell'album cantate da Lana Del Rey (“Buddy’s Rendezvous”) e Jack Cruz (“Kiss Me (I Loved You)”).

- 2xLP in Edizione Limitata con copertina pieghevole e vinile bianco (D2C Europe/Bella Union store only).

- 2xLP in Edizione Limitata con copertina pieghevole e vinile blu (Indie Stores Only)

- Standard 2xLP con copertina pieghevole in vinile nero

- CD in confezione pieghevole, con poster

- Cassetta

- Digitale

Tracklist:

1. Chloë

2. Goodbye Mr. Blue

3. Kiss Me (I Loved You)

4. (Everything But) Her Love

5. Buddy’s Rendezvous

6. Q4

7. Olvidado (Otro Momento)

8. Funny Girl

9. Only a Fool

10. We Could Be Strangers

11. The Next 20th Century