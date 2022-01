Pippo Pollina, da domani le sue "Canzoni segrete"

"Canzoni segrete" è il 24° album della ormai nutritissima discografia di Pippo Pollina. Questo disco, che uscirà ufficialmente il 7 gennaio, ora è già in prevendita in vari siti in Europa, e non è invece presente sulle piattaforme digitali. In Germania è stato addirittura al 2° posto nelle prevendite. Ma l’Italia non è da meno e l'album nei giorni scorsi è salito fino al 2° posto nel sito di vendita IBS - Feltrinelli, dietro solo a Vasco Rossi.

Storie di Note co-produce "Canzoni segrete" per Italia e ne co-gestisce la distribuzione e promozione.

Ecco la tracklist del disco:

1

Una musica anche domani

2

Di come quando cristo fuori piove

3

Scacciaferro

4

Guarda scende la neve

5

Come una felicita improvvisa

6

Abbiamo tutti



7

Prendile se vuoi

8

Senti le cicale

9

Pizzolungo

10

Léo

11

Immaginarti

12

Dove ti nasconderai

13

Tutto chiuso

14

Un'altra vita



Ecco i concerti già confermati di Pippo Pollina in Italia nel 2022, che Storie di note co-produce e co-organizza:



Torino 1/3 Folk Club

Firenze 2/3 Auditorium

Provaglio d’Iseo (BS) 3/3 Teatro Pax

Porto San Giorgio (FM) 4/3 Teatro Comunale

Verona 5/3 Teatro Stimate

Bologna 6/3 Teatro Galliera

Catania 11/6 teatro Bellini

Palermo 12/6 teatro Massimo

Roma 1/12 Auditorium Parco della Musica

Avezzano 2/12, teatro dei Marsi