Che ne è del tour di Bruce Springsteen del 2022?

Lo scorso 19 novembre Rockol anticipava le date italiane di Bruce Springsteen. Il ritorno dal vivo in Italia nel 2022 prevedeva, secondo quanto avevamo appreso, due tappe: 20 maggio a Ferrara ed il 22 maggio a Roma.

Un annuncio era previsto a giorni, e la macchina era già in moto, tanto che poco dopo in Germania erano stati affissi, per sbaglio e in anticipo, manifesti di una data a Francoforte per giugno, anche quella non ancora annunciata.

Poi si è fermato tutto: il Boss ha bloccato tutto a dicembre a livello mondiale, quindi Italia inclusa, preoccupato per l’evoluzione dei contagi.

Tecnicamente resta possibile che le vendite inizino a marzo ma se di timori si trattava, realisticamente saranno peggiori, quindi diventa sempre meno probabile un annuncio a breve.

Anzi, sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di slittamento al 2023 con rumour che si moltiplicano. Da ieri sta girando molto nelle comunità dei fan del Boss la voce ripresa e riportata da Hits Daily Double, stimato sito specializzato in industria musicale, che sostiene proprio questa tesi.

Il Boss vorrebbe spostare tutto il suo tour mondiale al 2023, compresa una partecipazione da headliner al festival Desert Trip, scrive Hits Daily Double. Nessun annuncio ufficiale e nulla è scritto nella pietra, conclude il sito: è quello che sperano molti fan, assieme ad un miglioramento delle condizioni dei contagio che permettano al tour di svolgersi.

Ma l'aria che tira negli States per il mondo dei concerti - ripartito senza limitazioni questa estate - non è delle migliori: molte band e artistti hanno annullato o rimandato tour e le cosiddette "New Year's eve run", tradizionali sequenze di concerti che culminano in uno show la sera del 31 per salutare sul palco l'anno nuovo. Tra questi, per esempio, i Phish, tra i nomi più solidi della scena live americana: avevano prenotato il Madison Square Garden e hanno ripiegato su un concerto in streaming.