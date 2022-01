Rubiamo il titolo a una compilation ideata anni fa dal nostro amico, purtroppo scomparso, Mario Ragni, per riproporvi le canzoni con le quali, nella sua lunghissima carriera, Adriano Celentano, al quale facciamo i migliori auguri per il compleanno che festeggia oggi, è stato primo in classifica.





"24.000 baci" (Celentano, Fulci, Vivarelli) - 1961"Nata per me" (Celentano, Del Prete, Mogol) - 1961"Si è spento il sole" (Beretta, Celentano, Del Prete, Leoni) - 1962"Ciao ragazzi" (Celentano, Del Prete, Mogol) - 1964"Sono un simpatico" (Beretta, Don Backy, Leva, Reverberi) - 1965"Mondo in Mi 7A" (Beretta, Celentano, Del Prete, Mogol) - 1966"Il ragazzo della via Gluck" (Beretta, Celentano, Del Prete) - 1966"Azzurro" (Conte, Pallavicini) - 1968"Una carezza in un pugno" (Beretta, Del Prete, Santercole) - 1968"Storia d'amore" (Beretta, Celentano, Del Prete) - 1969"Un albero di 30 piani" (Celentano) - 1972"Soli" (Cutugno, Del Prete, Minellono) - 1979"Susanna" (Bogman, Caputo, Del Prete, Lancee) - 1985"L'emozione non ha voce" (Mogol, Bella) - 1999