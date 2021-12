Cristina D'Avena, meglio tardi che mai...

A distanza di più di 36 anni dalla sua prima pubblicazione in vinile su 45 giri, la sigla “Occhi di gatto” di Cristina D’Avena è stata certificata disco d’oro dalla FIMI nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale nella settimana n. 52 del 2021.

Un traguardo meritato, benché raggiunto in ampio ritardo, per un brano ancora amatissimo da milioni di bambini (e soprattutto ex bambini)

La canzone, scritta da Alessandra Valeri Manera e composta da Ninni Carucci, è pubblicata su etichetta RTI S.p.A.

L’artista bolognese ha commentato via social con entusiasmo:

“Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano "Occhi di gatto" è stato certificato oro!Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera... Vi amoooo!”

"Occhi di gatto" è stata reincisa da Cristina D'Avena nel suo album "Duets" insieme a Loredana Berté

La canzone è anche uno degli highlights dei concerti di Cristina D'Avena con i Gem Boy (qui all'Alcatraz di Milano)