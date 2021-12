Lo scherzo che la moglie fece a Dave Mustaine per i suoi 30 anni

Il leader dei Megadeth Dave Mustaine, che ora ha sessanta anni, ha ricordato il terribile scherzo che gli fece la moglie in occasione del suo trentesimo compleanno.



Mustaine ha ricordato quell'episodio rivolgendosi a un fan di nome James che festeggiava proprio i suoi trenta anni: "Ricordo quando ho festeggiato il mio trentesimo compleanno.

Mia moglie mi fece un terribile scherzo, mi disse che uno dei miei cani preferiti nel cortile sul retro della casa si era tagliato una gamba su uno degli irrigatori. Così sono corso immediatamente nel cortile sul retro. Ero appena stato a lezione di kickboxing, quindi avevo ancora indosso la mia uniforme e tutto il resto. Corro sul retro e. "Sorpresa!". C'erano un sacco di miei amici. Ora, è vero, non ho molti amici, quindi c'erano quasi tutti. Io ero davvero sbalordito. Ero molto arrabbiato con mia moglie per avermi preso in giro in quel modo, ma l'ho superato. E per il mio compleanno mi era stata regalata questa giacca dal mio sensei, Benny "The Jet". Era una giacca della squadra di kickboxing Ukidokan. Così la presi e la misi nella mia camera da letto. A quel tempo io e Pam (la moglie di Mustaine, ndr) avevamo dei mobili bianchi, ci eravamo appena sposati e non ci eravamo resi conto che i mobili bianchi erano da sfigati. Mettemmo nella stanza il suo dobermann che mi masticò la giacca. Ci puoi credere? Ero davvero arrabbiato.".



All'inizio del mese, Mustaine ha rivelato che il nuovo album dei Megadeth, "The Sick, The Dying And The Dead" è stato masterizzato ed è "molto vicino" all'uscita. L'arrivo nei negozi del successore di "Dystopia", uscito ormai sei anni fa, nel gennaio del 2016 è previsto per la primavera del 2022. E' ancora da capire chi ha suonato il basso nel nuovo album dopo il licenziamento di David Ellefson lo scorso mese di maggio. Ellefson è stato licenziato dopo che su Twitter sono stati pubblicati messaggi a sfondo sessuale e filmati espliciti che coinvolgevano direttamente il bassista.