I Megadeth licenziano David Ellefson dopo le accuse di molestie

I Megadeth hanno annunciato l’estromissione del bassista David Ellefson dalla propria formazione in seguito allo scandalo che ha coinvolto il musicista, accusato di aver molestato una donna con messaggi e immagini osceni tramite un servizio di messaggistica online:

“Informiamo i nostri fan che David Ellefson non suonerà più con i Megadeth, e che le nostro strade si sono ufficialmente separate”, si legge nella nota firmata dal leader della band statunitense, Dave Mustaine: “Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. Sebbene non siamo a conoscenza di ogni dettaglio che riguarda la vicenda, essendo il rapporto tra noi già teso, ciò che è successo si è rivelato sufficiente per rendere impossibile continuare a collaborare. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri fan in tour questa estate e di condividere con il mondo intero la nostra nuova musica, che è quasi pronta”.

Nella prima metà di maggio sul Web affiorarono testi e video espliciti di una conversazione tra Ellefson e una donna, che in un primo momento si pensava fosse minorebbe: successivamente su un account Instagram intitolato a Edaphosauruses apparse un messaggio firmato dalla donna coinvolta nella vicenda, che negando di essere minorenne al tempo dei fatti dichiarò di essere stata “adulta e consenziente” negli scambi con l’artista. Ellefson, dal canto suo, ammise di aver avuto “interazioni private e adulte” via Web, ma fece sapere di considerare il materiale fatto circolare in Rete come “estrapolato dal contesto originale e manipolato per infliggere il massimo danno alla mia reputazione, alla mia carriera e alla mia famiglia".

Ellefson era l’unico elemento del nucleo originale del gruppo, oltre a Mustaine, a essere rimasto in forze nella line-up della band.