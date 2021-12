I Maneskin festeggiano il Natale e il 2021 nudi, bagnati (e con gatti)

I Maneskin nudi non sono (quasi) più una notizia: Damiano e soci hanno reso normali (e non più straordinarie) le loro uscite, comprese quelle senza veli. Ma questo è un anno straordinario per loro: alzi la mano chi, un anno fa, avrebbe anche solo lontanamente immaginato il successo che hanno avuto. Non erano neanche favoriti a Sanremo, e li ritroviamo a festeggiare numeri da capogiro.

Questa volta a posare nudo è stato Damiano, coperto solo da due babbi natale: un capello e un emoji, a coprire la virilità. E con un gatto, il suo Lego: giusto la vigilia di Natale, il cantante ha sostenuto la ricostruzione dell'oasi felina di Pianoro, Bologna, distrutta da un incendio: "Io e la mia compagna siamo proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato", ha raccontato.

Altrettanto poco convenzianale il Natale "bagnato" della band al completo, con Victoria e la band che ancora una volta gioca con la sua immagina: miss e mister maglietta bagnata? "Christmas is blessed, sending wet love to all of you"

infine una gallery che riassume l'anno. La prima parte, almeno, perché le 10 foto permesse da Instagram sono troppo poche per raccontare un anno così.