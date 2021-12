Le canzoni di Santo Stefano, da Elvis Costello a I Cani

Il 26 dicembre, la festa dedicata al primo martire della Chiesa Cattolica, ma anche il giorno dell'hangover del pranzo di Natale. Nei paesi anglosassoni è il Boxing Day, celebrato solitamente questo giorno, il giorno in cui i meno fortunati ricevono le "Christmas box" dai più abbienti.

A far canzoni di Natale sono bravi tutti. Le canzoni per Santo Stefano sono invece meno diffuse, ma sono spesso belle e interessanti.

C'è una canzone che racconta l'atmosfera del giorno di Santo Stefano, e l'hanno incisa Elvis Costello e i Chieftains in uno stupendo disco di Natale di 24 anni fa della band irlandese, "The Bells of Dublin": si intitola "St. Stephen's Day Murder". E poi c'è "Il Pranzo di Santo Stefano" de I Cani...

E poi canzoni su Santo Stefano, il santo, non il giorno: come "St. Stephen", una delle canzoni più note e amate dei Grateful Dead, o come quella dei Felice Brothers. Più canzoni sono state scritte e incise sul Boxing Day - ne abbiamo scelte alcune: Elvis Costello (ancora lui), i Blink-182 e Sondre Lerche.

Buon ascolto (e buona digestione)!

Elvis Costello e i Chieftains - St. Stephen's Day Murder



I Cani - Il Pranzo di Santo Stefano

Grateful Dead - St. Stephen

Felice Brothers-Saint Stephen's End

Elvis Costello - Tko (Boxing Day)

Sondre Lerche - "Boxing Day"

Blink-182 - Boxing Day